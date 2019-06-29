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مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية

طالبوا بتطوير الأوضاع على الطرق المجاورة.. والمزيد من الاهتمام

شكا عدد من مرتادي منتزه سيسد بالطائف انتشار كثير من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء المجاورة للمنتزه والمخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي بتحويل كثير من جهاته إلى حظائر للأغنام والإبل، وكذلك إغلاق بعض الطرق من قبل أصحابها حفاظًا على مواشيهم من السرقة.

وتزامن مع هذه الظاهرة تراكم مخلفات البناء التي زادت التشوه البصري وتحويل الأراضي المجاورة للمنتزه إلى أكوام من الخشب والبلك والأكياس المعدنية التي تسهم في موت الغطاء النباتي خاصة الجهة الشرقية للمنتزه بجوار كلية التقنية الجديدة.

وطالب المواطن عبدالله الفيفي الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لتفشي الحظائر المجاورة للمنتزه وما تسببت فيه من إغلاق بعض الطرق التي تسهم في التنقل بين مرافق المنتزه والمحافظة على الغطاء النباتي من كثرة المواشي .

من جهة أخرى؛ قال نايف اليزيدي إن منتزه سيسد يعد وجهة سياحية لكن ينقصه الكثير من الخدمات والبنية التحتية التي تسهم في تطويره والارتقاء به .

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مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية
سبق

شكا عدد من مرتادي منتزه سيسد بالطائف انتشار كثير من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء المجاورة للمنتزه والمخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي بتحويل كثير من جهاته إلى حظائر للأغنام والإبل، وكذلك إغلاق بعض الطرق من قبل أصحابها حفاظًا على مواشيهم من السرقة.

وتزامن مع هذه الظاهرة تراكم مخلفات البناء التي زادت التشوه البصري وتحويل الأراضي المجاورة للمنتزه إلى أكوام من الخشب والبلك والأكياس المعدنية التي تسهم في موت الغطاء النباتي خاصة الجهة الشرقية للمنتزه بجوار كلية التقنية الجديدة.

وطالب المواطن عبدالله الفيفي الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لتفشي الحظائر المجاورة للمنتزه وما تسببت فيه من إغلاق بعض الطرق التي تسهم في التنقل بين مرافق المنتزه والمحافظة على الغطاء النباتي من كثرة المواشي .

من جهة أخرى؛ قال نايف اليزيدي إن منتزه سيسد يعد وجهة سياحية لكن ينقصه الكثير من الخدمات والبنية التحتية التي تسهم في تطويره والارتقاء به .

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
03:19 PM

مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية

طالبوا بتطوير الأوضاع على الطرق المجاورة.. والمزيد من الاهتمام

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
2,263

شكا عدد من مرتادي منتزه سيسد بالطائف انتشار كثير من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء المجاورة للمنتزه والمخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي بتحويل كثير من جهاته إلى حظائر للأغنام والإبل، وكذلك إغلاق بعض الطرق من قبل أصحابها حفاظًا على مواشيهم من السرقة.

وتزامن مع هذه الظاهرة تراكم مخلفات البناء التي زادت التشوه البصري وتحويل الأراضي المجاورة للمنتزه إلى أكوام من الخشب والبلك والأكياس المعدنية التي تسهم في موت الغطاء النباتي خاصة الجهة الشرقية للمنتزه بجوار كلية التقنية الجديدة.

وطالب المواطن عبدالله الفيفي الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لتفشي الحظائر المجاورة للمنتزه وما تسببت فيه من إغلاق بعض الطرق التي تسهم في التنقل بين مرافق المنتزه والمحافظة على الغطاء النباتي من كثرة المواشي .

من جهة أخرى؛ قال نايف اليزيدي إن منتزه سيسد يعد وجهة سياحية لكن ينقصه الكثير من الخدمات والبنية التحتية التي تسهم في تطويره والارتقاء به .

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