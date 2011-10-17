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في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الرائد بهدف دون رد؛ ليواصل الأخير نتائجه الهزيلة في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة تقدَّم الفيحاء إلى المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة؛ ليتراجع للمركز السابع.

ومنح المحترف البرازيلي رامون لوبيز التقدم للفيحاء عند الدقيقة الـ35 من رأسية جميلة بعد أن تابع العرضية المثالية من مواطنه ريكاردو ريلر في الشباك مسجلاً سادس أهدافه؛ ليرتقي لصدارة قائمة الهدافين برفقة تاوامبا لاعب التعاون.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقان في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت لهم؛ لينتهي اللقاء بوصول الفيحاء إلى انتصاره الرابع بالمسابقة هذا الموسم.

الفيحاء الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد
سبق

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الرائد بهدف دون رد؛ ليواصل الأخير نتائجه الهزيلة في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة تقدَّم الفيحاء إلى المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة؛ ليتراجع للمركز السابع.

ومنح المحترف البرازيلي رامون لوبيز التقدم للفيحاء عند الدقيقة الـ35 من رأسية جميلة بعد أن تابع العرضية المثالية من مواطنه ريكاردو ريلر في الشباك مسجلاً سادس أهدافه؛ ليرتقي لصدارة قائمة الهدافين برفقة تاوامبا لاعب التعاون.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقان في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت لهم؛ لينتهي اللقاء بوصول الفيحاء إلى انتصاره الرابع بالمسابقة هذا الموسم.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:20 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:58 PM

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الرائد بهدف دون رد؛ ليواصل الأخير نتائجه الهزيلة في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة تقدَّم الفيحاء إلى المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة؛ ليتراجع للمركز السابع.

ومنح المحترف البرازيلي رامون لوبيز التقدم للفيحاء عند الدقيقة الـ35 من رأسية جميلة بعد أن تابع العرضية المثالية من مواطنه ريكاردو ريلر في الشباك مسجلاً سادس أهدافه؛ ليرتقي لصدارة قائمة الهدافين برفقة تاوامبا لاعب التعاون.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقان في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت لهم؛ لينتهي اللقاء بوصول الفيحاء إلى انتصاره الرابع بالمسابقة هذا الموسم.

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