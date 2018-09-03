سفير المملكة لدى الأردن يعزي أسرة الإعلامي السيلاوي

قال: تأثرت الساحة العربية والأردنية بفقدان هذه القامة الإعلامية

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي تعازيه لأسرة الفقيد الإعلامي الأردني سعد السيلاوي والذي وافته المنية في بيروت بعد صراع مع مرض السرطان.

وأجرى الأمير اتصالا هاتفيا بابن الفقيد عبر خلاله عن تأثره بفقدان الساحة العربية والأردنية للقائمة الإعلامية الكبيرة التي خلفت خلفها رصيداً كبيراً من الإنجازات والتي لطالما قربت الشعوب العربية مع بعضها البعض.

وحضر مراسم تشييع الراحل نيابة عن الأمير، المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام العنزي وعدد من منسوبي السفارة الإعلاميين السعوديين والعرب.

كما شهد مدير قناة العربية تركي الدخيل مراسم التشييع والعزاء في لمسة وفاء منه لرفيق دربه في العمل الإعلامي. ودعا للفقيد بالرحمه والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.