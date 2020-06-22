عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً
إحصائية: عدد المصابين ارتفع اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً
أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.
وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.
وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.
فيروس كورونا الجديد
عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-22
أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.
وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.
وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:02 AM
عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً
إحصائية: عدد المصابين ارتفع اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً
أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.
وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.
وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.