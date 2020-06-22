النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً

إحصائية: عدد المصابين ارتفع اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً

أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.

وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً
سبق

أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.

وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:02 AM

عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً

إحصائية: عدد المصابين ارتفع اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
373

أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.

وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,038
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,442

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة