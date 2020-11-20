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"روساتوم" تنظم ندوة عن بعد للهندسة النووية  لمدراء شركات التصنيع السعودية

اطلعوا على الإمكانيات التكنولوجية في مجال الصناعات النووية الروسية

أقيمت ندوة عن بعد في مجال الهندسة النووية الروسية، شارك بها أكثر من 40 مديرًا تنفيذيًا ومديرًا لشركات التصنيع الرائدة في المملكة العربية السعودية.
وجرى التحضير والتنفيذ من قبل شركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" التابعة للمؤسسة الخاصة "روساتوم الشبكة الدولية" بالاشتراك مع ش.م. "روساتوم أوفيرسيز"، والتي تشرف على تنظيم مشاركة المؤسسة الحكومية "روساتوم" في المناقشات التنافسية المتعلقة بتشييد أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
واطلع المشاركون على الإمكانيات التكنولوجية للمؤسسة الرائدة في مجال الصناعات النووية الروسية، كما شاهدوا قسم الضغط الحراري، وكذلك المعالجة الميكانيكية لأجزاء جسم المفاعل النووي ولحام أجزائه الرئيسية، وأيضًا المعالجة الحرارية، والاختبار الإشعاعي الصناعي، وعملية تجميع جسم المفاعل والاختبارات الهيدروليكية. إن المعدات التي يتم تصنيعها حاليًا في المصنع مخصصة لمحطة الطاقة النووية "روبّور" ومحطة الطاقة النووية "أكويو" ومحطة الطاقة النووية "تيان فيان" ومحطة الطاقة النووية "كورسكايا".
وأجاب المتخصصون في الشركة على أسئلة المشاركين عبر الإنترنت وقدموا التفسيرات اللازمة خلال بث مباشر من ورشة الإنتاج.
كما أشار "إيغور كوتوف" المدير العام لشركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" إلى أن الاستخدام النشط للتقنيات الرقمية لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتحسين عمليات التفاعل مع الشركاء والعملاء هو اتجاه استراتيجي.

روساتوم الهندسة النووية الروسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روساتوم" تنظم ندوة عن بعد للهندسة النووية  لمدراء شركات التصنيع السعودية
سبق

أقيمت ندوة عن بعد في مجال الهندسة النووية الروسية، شارك بها أكثر من 40 مديرًا تنفيذيًا ومديرًا لشركات التصنيع الرائدة في المملكة العربية السعودية.
وجرى التحضير والتنفيذ من قبل شركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" التابعة للمؤسسة الخاصة "روساتوم الشبكة الدولية" بالاشتراك مع ش.م. "روساتوم أوفيرسيز"، والتي تشرف على تنظيم مشاركة المؤسسة الحكومية "روساتوم" في المناقشات التنافسية المتعلقة بتشييد أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
واطلع المشاركون على الإمكانيات التكنولوجية للمؤسسة الرائدة في مجال الصناعات النووية الروسية، كما شاهدوا قسم الضغط الحراري، وكذلك المعالجة الميكانيكية لأجزاء جسم المفاعل النووي ولحام أجزائه الرئيسية، وأيضًا المعالجة الحرارية، والاختبار الإشعاعي الصناعي، وعملية تجميع جسم المفاعل والاختبارات الهيدروليكية. إن المعدات التي يتم تصنيعها حاليًا في المصنع مخصصة لمحطة الطاقة النووية "روبّور" ومحطة الطاقة النووية "أكويو" ومحطة الطاقة النووية "تيان فيان" ومحطة الطاقة النووية "كورسكايا".
وأجاب المتخصصون في الشركة على أسئلة المشاركين عبر الإنترنت وقدموا التفسيرات اللازمة خلال بث مباشر من ورشة الإنتاج.
كما أشار "إيغور كوتوف" المدير العام لشركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" إلى أن الاستخدام النشط للتقنيات الرقمية لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتحسين عمليات التفاعل مع الشركاء والعملاء هو اتجاه استراتيجي.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
04:35 PM

"روساتوم" تنظم ندوة عن بعد للهندسة النووية  لمدراء شركات التصنيع السعودية

اطلعوا على الإمكانيات التكنولوجية في مجال الصناعات النووية الروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقيمت ندوة عن بعد في مجال الهندسة النووية الروسية، شارك بها أكثر من 40 مديرًا تنفيذيًا ومديرًا لشركات التصنيع الرائدة في المملكة العربية السعودية.
وجرى التحضير والتنفيذ من قبل شركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" التابعة للمؤسسة الخاصة "روساتوم الشبكة الدولية" بالاشتراك مع ش.م. "روساتوم أوفيرسيز"، والتي تشرف على تنظيم مشاركة المؤسسة الحكومية "روساتوم" في المناقشات التنافسية المتعلقة بتشييد أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
واطلع المشاركون على الإمكانيات التكنولوجية للمؤسسة الرائدة في مجال الصناعات النووية الروسية، كما شاهدوا قسم الضغط الحراري، وكذلك المعالجة الميكانيكية لأجزاء جسم المفاعل النووي ولحام أجزائه الرئيسية، وأيضًا المعالجة الحرارية، والاختبار الإشعاعي الصناعي، وعملية تجميع جسم المفاعل والاختبارات الهيدروليكية. إن المعدات التي يتم تصنيعها حاليًا في المصنع مخصصة لمحطة الطاقة النووية "روبّور" ومحطة الطاقة النووية "أكويو" ومحطة الطاقة النووية "تيان فيان" ومحطة الطاقة النووية "كورسكايا".
وأجاب المتخصصون في الشركة على أسئلة المشاركين عبر الإنترنت وقدموا التفسيرات اللازمة خلال بث مباشر من ورشة الإنتاج.
كما أشار "إيغور كوتوف" المدير العام لشركة ش.م. "أيه إي ام -تيخنولوجيا" إلى أن الاستخدام النشط للتقنيات الرقمية لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتحسين عمليات التفاعل مع الشركاء والعملاء هو اتجاه استراتيجي.

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