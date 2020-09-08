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"تعليم بيشة" تبدأ في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات "تكافل"‎

لتمكينهم من بدء العام الدراسي الجديد عن بُعد في ظل الظروف الحالية

بدأت إدارة التعليم في بيشة في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ، ومواصلة تعليمهم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ضمن مبادرة التمكين الرقمي التي أطلقتها مؤسسة "تكافل".

وأوضح مدير التعليم خالد الغامدي، أن الإدارة تسلمت الدفعة الأولى من الأجهزة اللوحية الخاصة بالطلاب والطالبات المسجلين في قوائم برنامج تكافل، والتي خصصت لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وبلغ عددها 352 جهازًا مزودة بشرائح بيانات لتمكن الطلاب والطالبات المستهدفين من الاستفادة من المنصات والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم.

وأكد الغامدي أنه سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلاب والطالبات بالمراحل الأخرى؛ مشيرًا إلى أن قسم التوجيه والإرشاد بدأ في تسليم الأجهزة لمكاتب التعليم لتسليمها للمدارس.

تعليم بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم بيشة" تبدأ في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات "تكافل"‎
سبق

بدأت إدارة التعليم في بيشة في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ، ومواصلة تعليمهم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ضمن مبادرة التمكين الرقمي التي أطلقتها مؤسسة "تكافل".

وأوضح مدير التعليم خالد الغامدي، أن الإدارة تسلمت الدفعة الأولى من الأجهزة اللوحية الخاصة بالطلاب والطالبات المسجلين في قوائم برنامج تكافل، والتي خصصت لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وبلغ عددها 352 جهازًا مزودة بشرائح بيانات لتمكن الطلاب والطالبات المستهدفين من الاستفادة من المنصات والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم.

وأكد الغامدي أنه سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلاب والطالبات بالمراحل الأخرى؛ مشيرًا إلى أن قسم التوجيه والإرشاد بدأ في تسليم الأجهزة لمكاتب التعليم لتسليمها للمدارس.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:16 PM

"تعليم بيشة" تبدأ في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات "تكافل"‎

لتمكينهم من بدء العام الدراسي الجديد عن بُعد في ظل الظروف الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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بدأت إدارة التعليم في بيشة في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ، ومواصلة تعليمهم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ضمن مبادرة التمكين الرقمي التي أطلقتها مؤسسة "تكافل".

وأوضح مدير التعليم خالد الغامدي، أن الإدارة تسلمت الدفعة الأولى من الأجهزة اللوحية الخاصة بالطلاب والطالبات المسجلين في قوائم برنامج تكافل، والتي خصصت لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وبلغ عددها 352 جهازًا مزودة بشرائح بيانات لتمكن الطلاب والطالبات المستهدفين من الاستفادة من المنصات والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم.

وأكد الغامدي أنه سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلاب والطالبات بالمراحل الأخرى؛ مشيرًا إلى أن قسم التوجيه والإرشاد بدأ في تسليم الأجهزة لمكاتب التعليم لتسليمها للمدارس.

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