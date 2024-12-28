"الحسني" يحصد جائزة أمير حائل "بصمة" في فرع "التميز"

حصل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الدكتور فهد بن معيض الحسني، على جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل "بصمة" في فرع "تميز"، للمسؤولين المتميزين نظير جهودهم ومتابعتهم الشخصية.

‎يُشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل حصل على جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد "بصمة" في فرع "إبداع"، للمشاريع والبرامج والمنجزات الإبداعية غير الاعتيادية المستدامة.

واستلم "الحسني" الجائزة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود في الحفل الذي أقيم بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات لتكريم الفائزين بجائزة بصمة لهذا العام 2021م.