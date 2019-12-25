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معتصمو ساحة التحرير ببغداد يحرقون عَلَم إيران ويقطعون الطريق الدولي ببابل

طالبوا "سليماني" بالرحيل من "المنطقة الخضراء" بالعاصمة العراقية إلى طهران

أحرق المعتصمون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء عَلَم إيران، وطالبوا الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

وتفصيلاً، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن المعتصمين طالبوا سليماني - وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري - بالرحيل من المنطقة الخضراء إلى إيران.

وتابع بأن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء بحرق الإطارات، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا قطع الطريق الدولي ناحية النيل في محافظة بابل.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان العراقي مساء أمس قانون الانتخابات الجديد الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ومن اللافت أن قرار مجلس النواب العراقي وافق على تشريع القانون الجديد بكل بنوده بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وتركز الخلاف حول المادتَيْن الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى؛ كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة، وليس دائرة واحدة كما يطالب المحتجون.

وتعليقًا على الأمر اعتبر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، تمرير القانون "انتصارًا".

بغداد ساحة التحرير علم إيران قاسم سليماني المنطقة الخضراء

الرئيسية/ أخبار العالم

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معتصمو ساحة التحرير ببغداد يحرقون عَلَم إيران ويقطعون الطريق الدولي ببابل
سبق

أحرق المعتصمون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء عَلَم إيران، وطالبوا الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

وتفصيلاً، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن المعتصمين طالبوا سليماني - وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري - بالرحيل من المنطقة الخضراء إلى إيران.

وتابع بأن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء بحرق الإطارات، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا قطع الطريق الدولي ناحية النيل في محافظة بابل.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان العراقي مساء أمس قانون الانتخابات الجديد الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ومن اللافت أن قرار مجلس النواب العراقي وافق على تشريع القانون الجديد بكل بنوده بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وتركز الخلاف حول المادتَيْن الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى؛ كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة، وليس دائرة واحدة كما يطالب المحتجون.

وتعليقًا على الأمر اعتبر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، تمرير القانون "انتصارًا".

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:40 AM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:49 AM

معتصمو ساحة التحرير ببغداد يحرقون عَلَم إيران ويقطعون الطريق الدولي ببابل

طالبوا "سليماني" بالرحيل من "المنطقة الخضراء" بالعاصمة العراقية إلى طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرق المعتصمون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء عَلَم إيران، وطالبوا الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

وتفصيلاً، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن المعتصمين طالبوا سليماني - وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري - بالرحيل من المنطقة الخضراء إلى إيران.

وتابع بأن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء بحرق الإطارات، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا قطع الطريق الدولي ناحية النيل في محافظة بابل.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان العراقي مساء أمس قانون الانتخابات الجديد الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ومن اللافت أن قرار مجلس النواب العراقي وافق على تشريع القانون الجديد بكل بنوده بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وتركز الخلاف حول المادتَيْن الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى؛ كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة، وليس دائرة واحدة كما يطالب المحتجون.

وتعليقًا على الأمر اعتبر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، تمرير القانون "انتصارًا".

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