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وزير الخارجية يستعرض مع عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون

"الجبير" يلتقي سفيرة كولومبيا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف المملكة منها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

من جهة أخرى، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا (غير المقيمة) لدى المملكة آنا ميلينا مونيوس دى جابيريا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقينوسيا في وزارة الخارجية السفير حسين بن محمد عسيري.

وزير الخارجية ناتالي قوليه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون
سبق

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف المملكة منها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

من جهة أخرى، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا (غير المقيمة) لدى المملكة آنا ميلينا مونيوس دى جابيريا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقينوسيا في وزارة الخارجية السفير حسين بن محمد عسيري.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:41 PM

وزير الخارجية يستعرض مع عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون

"الجبير" يلتقي سفيرة كولومبيا لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف المملكة منها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

من جهة أخرى، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا (غير المقيمة) لدى المملكة آنا ميلينا مونيوس دى جابيريا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقينوسيا في وزارة الخارجية السفير حسين بن محمد عسيري.

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