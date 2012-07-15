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بالصور صدق أو لا تصدق.. "أجنحة فندقية  طائرة" تعرّف على المكان

يقف السائح مندهشًا أمام الإعجاز الإلهي في صنع الطبيعة الساحرة في الأرض؛ وخاصة في غابات غرب الساحل الهندي في كيرالا، وبمنطقة "ويناد" يوجد أجنحة فندقية فاخرة "خمس نجوم" تُعَد من الأشياء الأكثر غرابة في العالم، وهي وجود أشجار نادرة وفريدة حول العالم ومعمّرة قد يصل عمرها إلى 300 عام مثل شجرة "مامرة" وشجرة "البياياني"، والأغرب من ذلك تحويل قمم هذه الأشجار إلى أجنحة فندقية فاخرة ومتوافر بها كل الخدمات من إنترنت وحمامات وتراس ومعطرات وشاشة تليفزيون ذكية، وتصل إلى هذه الأجنحة عن طريق الجسر الخشبي المتحرك، ووسط الغابات يوجد العديد من الحيوانات مثل القرود والثعالب؛ ولكن من أهم الأمور التي توجد في هذه الأجنحة الفندقية، هو الشباك المعدنية حول الجناح والذي يمنع أي حيوان من الدخول بنسبة 100‎%‎، وتعد مساحة الجناح 60 مترًا وعلى ارتفاع 120 مترًا، وهناك حراسة حول هذه الأجنحة الفاخرة وحمامات سباحة وغيرها من الخدمات.

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بالصور صدق أو لا تصدق.. "أجنحة فندقية  طائرة" تعرّف على المكان
سبق

يقف السائح مندهشًا أمام الإعجاز الإلهي في صنع الطبيعة الساحرة في الأرض؛ وخاصة في غابات غرب الساحل الهندي في كيرالا، وبمنطقة "ويناد" يوجد أجنحة فندقية فاخرة "خمس نجوم" تُعَد من الأشياء الأكثر غرابة في العالم، وهي وجود أشجار نادرة وفريدة حول العالم ومعمّرة قد يصل عمرها إلى 300 عام مثل شجرة "مامرة" وشجرة "البياياني"، والأغرب من ذلك تحويل قمم هذه الأشجار إلى أجنحة فندقية فاخرة ومتوافر بها كل الخدمات من إنترنت وحمامات وتراس ومعطرات وشاشة تليفزيون ذكية، وتصل إلى هذه الأجنحة عن طريق الجسر الخشبي المتحرك، ووسط الغابات يوجد العديد من الحيوانات مثل القرود والثعالب؛ ولكن من أهم الأمور التي توجد في هذه الأجنحة الفندقية، هو الشباك المعدنية حول الجناح والذي يمنع أي حيوان من الدخول بنسبة 100‎%‎، وتعد مساحة الجناح 60 مترًا وعلى ارتفاع 120 مترًا، وهناك حراسة حول هذه الأجنحة الفاخرة وحمامات سباحة وغيرها من الخدمات.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:26 AM

بالصور صدق أو لا تصدق.. "أجنحة فندقية  طائرة" تعرّف على المكان

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خالد خليل - الرياض
7
11,005

يقف السائح مندهشًا أمام الإعجاز الإلهي في صنع الطبيعة الساحرة في الأرض؛ وخاصة في غابات غرب الساحل الهندي في كيرالا، وبمنطقة "ويناد" يوجد أجنحة فندقية فاخرة "خمس نجوم" تُعَد من الأشياء الأكثر غرابة في العالم، وهي وجود أشجار نادرة وفريدة حول العالم ومعمّرة قد يصل عمرها إلى 300 عام مثل شجرة "مامرة" وشجرة "البياياني"، والأغرب من ذلك تحويل قمم هذه الأشجار إلى أجنحة فندقية فاخرة ومتوافر بها كل الخدمات من إنترنت وحمامات وتراس ومعطرات وشاشة تليفزيون ذكية، وتصل إلى هذه الأجنحة عن طريق الجسر الخشبي المتحرك، ووسط الغابات يوجد العديد من الحيوانات مثل القرود والثعالب؛ ولكن من أهم الأمور التي توجد في هذه الأجنحة الفندقية، هو الشباك المعدنية حول الجناح والذي يمنع أي حيوان من الدخول بنسبة 100‎%‎، وتعد مساحة الجناح 60 مترًا وعلى ارتفاع 120 مترًا، وهناك حراسة حول هذه الأجنحة الفاخرة وحمامات سباحة وغيرها من الخدمات.

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