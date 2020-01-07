النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص: الاكتئاب والقلق اضطرابات عضوية وتسبب العجز في العالم

قال: مثلها مثل السكر والضغط وأرفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن

أكد طبيب نفسي بأن كل الاضطرابات والمشاكل النفسية كالاكتئاب والقلق عضوية مثلها مثل السكر والضغط ورفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن وأن الإصابة بها لضعف الإيمان والشخصية مؤكداً بأن " الأدوية النفسية لا تسبب إدماناً وإنما تعالج الحالة وليست مهدئات البنادول يؤثر على الكبد أكثر من الأدوية النفسية "، معتبراً بأن كل ذلك معتقدات مغلوطة وغير صحيحة.

وفي التفاصيل قال رئيس قسم الصحة النفسية في مدينة الأمير سلطان الإنسانية الدكتور إبراهيم حمدي في برنامج صباح السعودية: " الناس يعتقدون أن الأمراض والمشاكل النفسية كالقلق والاكتتاب والرهاب نفسية روحية ليس لها علاقة بالعضوي، بالعكس الدراسات الحديثة تقول إن الاكتئاب والقلق كلها اضطرابات عضوية مثلها مثل الأمراض الحالية المزمنة كالسكر والضغط مشيراً إلى الناس لا تعرف ذلك إما بسبب الجهل أو أن الاضطرابات النفسية شيء جديد في المجتمع.

ولفت الدكتور حمدي إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الاكتئاب سيكون في عام 2020 السبب الرئيسي للعجز في العالم لأنه يؤثر على الصحة النفسية للفرد على إنتاجه وعلى ميزانية الدول مضيفاً: هذه السنة 2020 أسميها سنة الاكتئاب.

ونبه الحمدي إلى أن الإنسان يحتاج إلى الذهاب للاستشارة النفسية وذلك عندما يكون الاكتئاب من حزن أو قلق يؤثر على حياته الأسرية والاجتماعية والمهنية وأصبح الشخص لا يتمكن من تأدية عمله وواجباته الوظيفية والمهنية بشكل سليم مع انعزال وانطواء اجتماعي وخوف وقلق ومشاكل وتوتر دائم أكثر من أسبوعين.



وحدد نسبة انتشار جنون العظمة أو اضطراب الشخصية النرجسية في المجتمع 5٪ وذلك بسبب مشكلات في الطفولة وتراكمات ويعبر عنها بشكل غير ناضج.

الاكتئاب القلق السكر الضغط الأدوية النفسية البنادول الكبد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص: الاكتئاب والقلق اضطرابات عضوية وتسبب العجز في العالم
سبق

أكد طبيب نفسي بأن كل الاضطرابات والمشاكل النفسية كالاكتئاب والقلق عضوية مثلها مثل السكر والضغط ورفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن وأن الإصابة بها لضعف الإيمان والشخصية مؤكداً بأن " الأدوية النفسية لا تسبب إدماناً وإنما تعالج الحالة وليست مهدئات البنادول يؤثر على الكبد أكثر من الأدوية النفسية "، معتبراً بأن كل ذلك معتقدات مغلوطة وغير صحيحة.

وفي التفاصيل قال رئيس قسم الصحة النفسية في مدينة الأمير سلطان الإنسانية الدكتور إبراهيم حمدي في برنامج صباح السعودية: " الناس يعتقدون أن الأمراض والمشاكل النفسية كالقلق والاكتتاب والرهاب نفسية روحية ليس لها علاقة بالعضوي، بالعكس الدراسات الحديثة تقول إن الاكتئاب والقلق كلها اضطرابات عضوية مثلها مثل الأمراض الحالية المزمنة كالسكر والضغط مشيراً إلى الناس لا تعرف ذلك إما بسبب الجهل أو أن الاضطرابات النفسية شيء جديد في المجتمع.

ولفت الدكتور حمدي إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الاكتئاب سيكون في عام 2020 السبب الرئيسي للعجز في العالم لأنه يؤثر على الصحة النفسية للفرد على إنتاجه وعلى ميزانية الدول مضيفاً: هذه السنة 2020 أسميها سنة الاكتئاب.

ونبه الحمدي إلى أن الإنسان يحتاج إلى الذهاب للاستشارة النفسية وذلك عندما يكون الاكتئاب من حزن أو قلق يؤثر على حياته الأسرية والاجتماعية والمهنية وأصبح الشخص لا يتمكن من تأدية عمله وواجباته الوظيفية والمهنية بشكل سليم مع انعزال وانطواء اجتماعي وخوف وقلق ومشاكل وتوتر دائم أكثر من أسبوعين.



وحدد نسبة انتشار جنون العظمة أو اضطراب الشخصية النرجسية في المجتمع 5٪ وذلك بسبب مشكلات في الطفولة وتراكمات ويعبر عنها بشكل غير ناضج.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
09:13 PM

مختص: الاكتئاب والقلق اضطرابات عضوية وتسبب العجز في العالم

قال: مثلها مثل السكر والضغط وأرفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,237

أكد طبيب نفسي بأن كل الاضطرابات والمشاكل النفسية كالاكتئاب والقلق عضوية مثلها مثل السكر والضغط ورفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن وأن الإصابة بها لضعف الإيمان والشخصية مؤكداً بأن " الأدوية النفسية لا تسبب إدماناً وإنما تعالج الحالة وليست مهدئات البنادول يؤثر على الكبد أكثر من الأدوية النفسية "، معتبراً بأن كل ذلك معتقدات مغلوطة وغير صحيحة.

وفي التفاصيل قال رئيس قسم الصحة النفسية في مدينة الأمير سلطان الإنسانية الدكتور إبراهيم حمدي في برنامج صباح السعودية: " الناس يعتقدون أن الأمراض والمشاكل النفسية كالقلق والاكتتاب والرهاب نفسية روحية ليس لها علاقة بالعضوي، بالعكس الدراسات الحديثة تقول إن الاكتئاب والقلق كلها اضطرابات عضوية مثلها مثل الأمراض الحالية المزمنة كالسكر والضغط مشيراً إلى الناس لا تعرف ذلك إما بسبب الجهل أو أن الاضطرابات النفسية شيء جديد في المجتمع.

ولفت الدكتور حمدي إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الاكتئاب سيكون في عام 2020 السبب الرئيسي للعجز في العالم لأنه يؤثر على الصحة النفسية للفرد على إنتاجه وعلى ميزانية الدول مضيفاً: هذه السنة 2020 أسميها سنة الاكتئاب.

ونبه الحمدي إلى أن الإنسان يحتاج إلى الذهاب للاستشارة النفسية وذلك عندما يكون الاكتئاب من حزن أو قلق يؤثر على حياته الأسرية والاجتماعية والمهنية وأصبح الشخص لا يتمكن من تأدية عمله وواجباته الوظيفية والمهنية بشكل سليم مع انعزال وانطواء اجتماعي وخوف وقلق ومشاكل وتوتر دائم أكثر من أسبوعين.



وحدد نسبة انتشار جنون العظمة أو اضطراب الشخصية النرجسية في المجتمع 5٪ وذلك بسبب مشكلات في الطفولة وتراكمات ويعبر عنها بشكل غير ناضج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,774
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,193
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,763

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة