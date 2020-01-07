مختص: الاكتئاب والقلق اضطرابات عضوية وتسبب العجز في العالم

قال: مثلها مثل السكر والضغط وأرفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن

أكد طبيب نفسي بأن كل الاضطرابات والمشاكل النفسية كالاكتئاب والقلق عضوية مثلها مثل السكر والضغط ورفض الاعتقاد بأنها شيء مزمن وأن الإصابة بها لضعف الإيمان والشخصية مؤكداً بأن " الأدوية النفسية لا تسبب إدماناً وإنما تعالج الحالة وليست مهدئات البنادول يؤثر على الكبد أكثر من الأدوية النفسية "، معتبراً بأن كل ذلك معتقدات مغلوطة وغير صحيحة.

وفي التفاصيل قال رئيس قسم الصحة النفسية في مدينة الأمير سلطان الإنسانية الدكتور إبراهيم حمدي في برنامج صباح السعودية: " الناس يعتقدون أن الأمراض والمشاكل النفسية كالقلق والاكتتاب والرهاب نفسية روحية ليس لها علاقة بالعضوي، بالعكس الدراسات الحديثة تقول إن الاكتئاب والقلق كلها اضطرابات عضوية مثلها مثل الأمراض الحالية المزمنة كالسكر والضغط مشيراً إلى الناس لا تعرف ذلك إما بسبب الجهل أو أن الاضطرابات النفسية شيء جديد في المجتمع.

ولفت الدكتور حمدي إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الاكتئاب سيكون في عام 2020 السبب الرئيسي للعجز في العالم لأنه يؤثر على الصحة النفسية للفرد على إنتاجه وعلى ميزانية الدول مضيفاً: هذه السنة 2020 أسميها سنة الاكتئاب.

ونبه الحمدي إلى أن الإنسان يحتاج إلى الذهاب للاستشارة النفسية وذلك عندما يكون الاكتئاب من حزن أو قلق يؤثر على حياته الأسرية والاجتماعية والمهنية وأصبح الشخص لا يتمكن من تأدية عمله وواجباته الوظيفية والمهنية بشكل سليم مع انعزال وانطواء اجتماعي وخوف وقلق ومشاكل وتوتر دائم أكثر من أسبوعين.





وحدد نسبة انتشار جنون العظمة أو اضطراب الشخصية النرجسية في المجتمع 5٪ وذلك بسبب مشكلات في الطفولة وتراكمات ويعبر عنها بشكل غير ناضج.