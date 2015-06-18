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"آل نصيب" للمرتبة الـ13بأمانة نجران

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة نجران المهندس / جابر بن صمعان بن جابر آل نصيب إلى المرتبة الثالثة عشرة.

فيما أعرب "آل نصيب" عن شكره لوزير البلديات ولأمين منطقة ‎نجران على هذه الثقة سائلاً الله العلي القدير أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء عمله وخدمة هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهم الله.

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"آل نصيب" للمرتبة الـ13بأمانة نجران
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة نجران المهندس / جابر بن صمعان بن جابر آل نصيب إلى المرتبة الثالثة عشرة.

فيما أعرب "آل نصيب" عن شكره لوزير البلديات ولأمين منطقة ‎نجران على هذه الثقة سائلاً الله العلي القدير أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء عمله وخدمة هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهم الله.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:13 PM

"آل نصيب" للمرتبة الـ13بأمانة نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة نجران المهندس / جابر بن صمعان بن جابر آل نصيب إلى المرتبة الثالثة عشرة.

فيما أعرب "آل نصيب" عن شكره لوزير البلديات ولأمين منطقة ‎نجران على هذه الثقة سائلاً الله العلي القدير أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء عمله وخدمة هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهم الله.

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