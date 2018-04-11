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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس مدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:17 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
568

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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