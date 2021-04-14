"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

"المدني" دعت إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, المخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.