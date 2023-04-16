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أسعار النفط تنتعش مجددًا.. هذا سعر "برنت"

عقب خسائر حادة تَكبدها في الجلسة السابقة

ارتفع النفط اليوم الخميس، عقب خسائر حادة تَكَبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج؛ في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي يوم الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير 2002؛ فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%.

وارتفع خام برنت 36 سنتًا أو 1.3% إلى 28.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولارًا.

وتكبح المخاوفُ بشأن تداعي الطلب المكاسبَ؛ إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.

ووفق "رويترز" أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا، زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة؛ على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية تَوَقّع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًّا في أبريل، ليبلغ أدنى مستوى في 25 عامًا؛ وهو ما يقل قليلًا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

النفط أسعار النفط

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أسعار النفط تنتعش مجددًا.. هذا سعر "برنت"
سبق

ارتفع النفط اليوم الخميس، عقب خسائر حادة تَكَبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج؛ في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي يوم الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير 2002؛ فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%.

وارتفع خام برنت 36 سنتًا أو 1.3% إلى 28.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولارًا.

وتكبح المخاوفُ بشأن تداعي الطلب المكاسبَ؛ إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.

ووفق "رويترز" أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا، زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة؛ على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية تَوَقّع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًّا في أبريل، ليبلغ أدنى مستوى في 25 عامًا؛ وهو ما يقل قليلًا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:22 AM

أسعار النفط تنتعش مجددًا.. هذا سعر "برنت"

عقب خسائر حادة تَكبدها في الجلسة السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع النفط اليوم الخميس، عقب خسائر حادة تَكَبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج؛ في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي يوم الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير 2002؛ فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%.

وارتفع خام برنت 36 سنتًا أو 1.3% إلى 28.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولارًا.

وتكبح المخاوفُ بشأن تداعي الطلب المكاسبَ؛ إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.

ووفق "رويترز" أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا، زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة؛ على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية تَوَقّع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًّا في أبريل، ليبلغ أدنى مستوى في 25 عامًا؛ وهو ما يقل قليلًا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

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