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"العواد" يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في حقوق الإنسان

استعرض ما شهدته المملكة من إصلاحات نوعية في هذا المجال

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، السفير الأسترالي لدى المملكة مارك دونفان؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها بين البلدين.

واستعرض "العواد" خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم حقوق الإنسان، وما شهدته من إصلاحات نوعية في هذا المجال، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في حقوق الإنسان
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، السفير الأسترالي لدى المملكة مارك دونفان؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها بين البلدين.

واستعرض "العواد" خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم حقوق الإنسان، وما شهدته من إصلاحات نوعية في هذا المجال، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:07 PM

"العواد" يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في حقوق الإنسان

استعرض ما شهدته المملكة من إصلاحات نوعية في هذا المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، السفير الأسترالي لدى المملكة مارك دونفان؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها بين البلدين.

واستعرض "العواد" خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم حقوق الإنسان، وما شهدته من إصلاحات نوعية في هذا المجال، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل.

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