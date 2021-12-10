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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر أمس، جنوب اليابان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال وقع الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، على عمق 20 كيلو متراً تحت سطح الأرض، وكان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد تسونامي.

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر أمس، جنوب اليابان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال وقع الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، على عمق 20 كيلو متراً تحت سطح الأرض، وكان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد تسونامي.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:38 PM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد تسونامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر أمس، جنوب اليابان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال وقع الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، على عمق 20 كيلو متراً تحت سطح الأرض، وكان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد تسونامي.

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