أين وصلت الناقلة الإيرانية الآن؟.. موقع متخصص يجيب ويكشف خط سيرها

تتصدر عناوين الأخبار منذ أسابيع وحتى بعد إطلاق سراحها في جبل طارق

منذ أسابيع وناقلة إيرانية للنفط تتصدر عناوين الأخبار، وحتى بعد إطلاق سراحها في جبل طارق وتغيير اسمها.

لكن أين هي الآن الناقلة الإيرانية؟

سؤال طرحته شبكة "سكاي نيوز" في تقرير لها اليوم وحاولت الإجابة بقولها: تُظهر بيانات موقع "مارين فيسيل ترافيك" المتخصص في تتبع تحركات السفن، أن "أرديان داريا" وصلت، صباح الخميس 22 أغسطس الجاري، إلى منطقة في البحر المتوسط تقع بين جزيرة سردينيا الإيطالية، وجزر البليار الإسبانية.

ويقول الموقع إن ناقلة النفط متهجة إلى ميناء كالاماتا اليوناني؛ مشيرًا إلى أن سرعتها الآن وصلت إلى 7.2 عقدة.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى الميناء اليوناني يوم 26 أغسطس الجاري؛ لكن أثينا قالت إنها لم تتلقَّ طلبًا للرسوّ في أي ميناء يوناني حتى الآن.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية، الثلاثاء، أن الحرس الثوري استأجر الناقلة الإيرانية، التي غيّرت اسمها "غريس 1"، بعد احتجازها في جبل طارق.

وغادرت الناقلة التي باتت تُعرف باسم "أدريان داريا 1"، جبل طارق يوم 18 أغسطس الجاري، بعد احتجاز دام أسابيع.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرًا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

واحتجزت الناقلة الإيرانية التي كانت تحمل علم بنما، في يوليو الماضي في جبل طارق؛ وذلك بعد الاشتباه في نقلها نفطًا إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

ولاحقًا أطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع.

وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل، أمرت محكمة اتحادية أمريكية باحتجازها؛ لكن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ طلب أمريكي استند لهذا الأمر.