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في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية

جاري البحث عنها خوفًا من الفيروس

في ألمانيا تعرض رجل ستيني لعقاب مخيف من امرأة كان يقف خلفها في طابور أمام ماكينة الصراف الآلي، وذلك بعدما اقترب الرجل منها لمسافة سنتيمترات، رافضًا الابتعاد لمسافة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه شخص موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأحد إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف من قبل المرأة، في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي البلاد، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الشخص (60 عامًا تقريبًا) الذي كان واقفًا على بعد سنتيمترات قليلة خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المواطنة (30 عامًا تقريبًا) ارتدت الكمامة مجددًا بعد هذه الواقعة.

وكانت إحدى شهود العيان والموجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة، والتي تبحث عن طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا، مثلاً، فسيتعين عليها أن تواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

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في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية
سبق

في ألمانيا تعرض رجل ستيني لعقاب مخيف من امرأة كان يقف خلفها في طابور أمام ماكينة الصراف الآلي، وذلك بعدما اقترب الرجل منها لمسافة سنتيمترات، رافضًا الابتعاد لمسافة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه شخص موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأحد إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف من قبل المرأة، في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي البلاد، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الشخص (60 عامًا تقريبًا) الذي كان واقفًا على بعد سنتيمترات قليلة خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المواطنة (30 عامًا تقريبًا) ارتدت الكمامة مجددًا بعد هذه الواقعة.

وكانت إحدى شهود العيان والموجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة، والتي تبحث عن طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا، مثلاً، فسيتعين عليها أن تواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
03:51 PM

في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية

جاري البحث عنها خوفًا من الفيروس

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أيمن حسن - الرياض
0
2,356

في ألمانيا تعرض رجل ستيني لعقاب مخيف من امرأة كان يقف خلفها في طابور أمام ماكينة الصراف الآلي، وذلك بعدما اقترب الرجل منها لمسافة سنتيمترات، رافضًا الابتعاد لمسافة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه شخص موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأحد إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف من قبل المرأة، في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي البلاد، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الشخص (60 عامًا تقريبًا) الذي كان واقفًا على بعد سنتيمترات قليلة خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المواطنة (30 عامًا تقريبًا) ارتدت الكمامة مجددًا بعد هذه الواقعة.

وكانت إحدى شهود العيان والموجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة، والتي تبحث عن طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا، مثلاً، فسيتعين عليها أن تواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

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