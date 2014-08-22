النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحقیقة حجر شطرنج

لعقود طویلة كان مصطلح السلطة الرابعة متداوَلاً بشكل كبیر، وقد أُطلق لوصف السلطة التي تفرضها وسائل الإعلام، وتحدیدًا الصحافة، التي تمثلت قوتها في التأثیر على الرأي العام، وكذلك القرارات السیاسیة، إضافة إلى مساهمتها في التغییر الاجتماعي، والكثیر من الأحداث ومساراتها، التي لم تكن لولا توافُر عامل السلطة.

حینما أُطلق المصطلح، وانتشر في القرن الثامن عشر، كانت الصحافة في أوج ازدهارها، وقد آمن به أحد المفكرین الإیرلندیین الذي أكد أن السلطة الرابعة أهم من جمیع السلطات مهما بلغت قوتها.

ولا یخفى على مطلع الأثر الذي من الممكن أن تُحدثه وسائل الإعلام باستخدام أدواتها، الذي قد یقلب الموازین، بما في ذلك إسقاط الحكومات، وتشرید الآمنین. ومع ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الأثر مضاعَفًا، إن لم یكن كارثیًّا، ولاسیما مع التقنیات الحدیثة وأختها الأقل حداثة. فمن یتعامل بشكل یومي مكثف مع وسائل التواصل الاجتماعي سیجد نفسه عرضة للتأثر والانجراف إلى مسارات لم یألفها أو یرغب بدخولها، فضلاً عن اتخاذ وتبنِّي مواقف قد یكون أساسها خاطئًا أو غیر صحیح.

ورغم كثرة المساهمین في تصحیح الأخبار التي ترد من أنحاء العالم، التي في الغالب مدعمة بالمحتوى المرئي، إلا أنه مع كل حدث جدید تُعاد سیناریوهات قدیمة، وأفكار كانت رائجة، وأحادیث غیر صحیحة، بحیث لا یمكن للمرء أن یرفضها جمیعًا لمجرد الشك فیها!

ما حدث في أفغانستان الأیام الماضیة كان مرعبًا؛ الكتل البشریة المذعورة في المطارات هربًا من بطش طالبان المتوقع، والهروب من الجحیم إلى الموت من خلال التعلق بأجنحة الطائرات، والتكدس داخل الطائرات في رحلات لا یعلم المتلقي إلى أین.. وغیرها، فمن یقف خلف تلك الصور؟!

جمیعنا نعلم ما أحدثته طالبان في أفغانستان وما یمكن أن یحدث إن عادت بالأیدیولوجیا

السابقة نفسها، والجمیع خائف ومترقب، بینما الفیدیوهات الحدیثة المنتشرة لأفرداها توضح أن هناك من ظهر من العتمة للنور، مُفَاجَئًا بالحیاة التي لم یألفها وكان یبحث عنها، كاللعب في الألعاب الموجودة في الحدائق العامة وأكل الآیسكریم.. وغیرها. وفي المقابل یذكر معظم مطاردي الشائعات أن الفیدیوهات والصور التي تركز على البطش والتسلط قدیمة، وكانت في عهد طالبان قبل حرب أفغانستان 2001 والحكومة الأفغانیة المنهارة.. فمن نصدق؟!

ما أخشاه أن تبقى الحقیقة حجر شطرنج في الإعلام كما في السیاسة.


الرئيسية/ المملكة

اعلان
الحقیقة حجر شطرنج
سبق

لعقود طویلة كان مصطلح السلطة الرابعة متداوَلاً بشكل كبیر، وقد أُطلق لوصف السلطة التي تفرضها وسائل الإعلام، وتحدیدًا الصحافة، التي تمثلت قوتها في التأثیر على الرأي العام، وكذلك القرارات السیاسیة، إضافة إلى مساهمتها في التغییر الاجتماعي، والكثیر من الأحداث ومساراتها، التي لم تكن لولا توافُر عامل السلطة.

حینما أُطلق المصطلح، وانتشر في القرن الثامن عشر، كانت الصحافة في أوج ازدهارها، وقد آمن به أحد المفكرین الإیرلندیین الذي أكد أن السلطة الرابعة أهم من جمیع السلطات مهما بلغت قوتها.

ولا یخفى على مطلع الأثر الذي من الممكن أن تُحدثه وسائل الإعلام باستخدام أدواتها، الذي قد یقلب الموازین، بما في ذلك إسقاط الحكومات، وتشرید الآمنین. ومع ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الأثر مضاعَفًا، إن لم یكن كارثیًّا، ولاسیما مع التقنیات الحدیثة وأختها الأقل حداثة. فمن یتعامل بشكل یومي مكثف مع وسائل التواصل الاجتماعي سیجد نفسه عرضة للتأثر والانجراف إلى مسارات لم یألفها أو یرغب بدخولها، فضلاً عن اتخاذ وتبنِّي مواقف قد یكون أساسها خاطئًا أو غیر صحیح.

ورغم كثرة المساهمین في تصحیح الأخبار التي ترد من أنحاء العالم، التي في الغالب مدعمة بالمحتوى المرئي، إلا أنه مع كل حدث جدید تُعاد سیناریوهات قدیمة، وأفكار كانت رائجة، وأحادیث غیر صحیحة، بحیث لا یمكن للمرء أن یرفضها جمیعًا لمجرد الشك فیها!

ما حدث في أفغانستان الأیام الماضیة كان مرعبًا؛ الكتل البشریة المذعورة في المطارات هربًا من بطش طالبان المتوقع، والهروب من الجحیم إلى الموت من خلال التعلق بأجنحة الطائرات، والتكدس داخل الطائرات في رحلات لا یعلم المتلقي إلى أین.. وغیرها، فمن یقف خلف تلك الصور؟!

جمیعنا نعلم ما أحدثته طالبان في أفغانستان وما یمكن أن یحدث إن عادت بالأیدیولوجیا

السابقة نفسها، والجمیع خائف ومترقب، بینما الفیدیوهات الحدیثة المنتشرة لأفرداها توضح أن هناك من ظهر من العتمة للنور، مُفَاجَئًا بالحیاة التي لم یألفها وكان یبحث عنها، كاللعب في الألعاب الموجودة في الحدائق العامة وأكل الآیسكریم.. وغیرها. وفي المقابل یذكر معظم مطاردي الشائعات أن الفیدیوهات والصور التي تركز على البطش والتسلط قدیمة، وكانت في عهد طالبان قبل حرب أفغانستان 2001 والحكومة الأفغانیة المنهارة.. فمن نصدق؟!

ما أخشاه أن تبقى الحقیقة حجر شطرنج في الإعلام كما في السیاسة.


22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:27 PM

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر - الرياض
A A A
0
47

لعقود طویلة كان مصطلح السلطة الرابعة متداوَلاً بشكل كبیر، وقد أُطلق لوصف السلطة التي تفرضها وسائل الإعلام، وتحدیدًا الصحافة، التي تمثلت قوتها في التأثیر على الرأي العام، وكذلك القرارات السیاسیة، إضافة إلى مساهمتها في التغییر الاجتماعي، والكثیر من الأحداث ومساراتها، التي لم تكن لولا توافُر عامل السلطة.

حینما أُطلق المصطلح، وانتشر في القرن الثامن عشر، كانت الصحافة في أوج ازدهارها، وقد آمن به أحد المفكرین الإیرلندیین الذي أكد أن السلطة الرابعة أهم من جمیع السلطات مهما بلغت قوتها.

ولا یخفى على مطلع الأثر الذي من الممكن أن تُحدثه وسائل الإعلام باستخدام أدواتها، الذي قد یقلب الموازین، بما في ذلك إسقاط الحكومات، وتشرید الآمنین. ومع ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الأثر مضاعَفًا، إن لم یكن كارثیًّا، ولاسیما مع التقنیات الحدیثة وأختها الأقل حداثة. فمن یتعامل بشكل یومي مكثف مع وسائل التواصل الاجتماعي سیجد نفسه عرضة للتأثر والانجراف إلى مسارات لم یألفها أو یرغب بدخولها، فضلاً عن اتخاذ وتبنِّي مواقف قد یكون أساسها خاطئًا أو غیر صحیح.

ورغم كثرة المساهمین في تصحیح الأخبار التي ترد من أنحاء العالم، التي في الغالب مدعمة بالمحتوى المرئي، إلا أنه مع كل حدث جدید تُعاد سیناریوهات قدیمة، وأفكار كانت رائجة، وأحادیث غیر صحیحة، بحیث لا یمكن للمرء أن یرفضها جمیعًا لمجرد الشك فیها!

ما حدث في أفغانستان الأیام الماضیة كان مرعبًا؛ الكتل البشریة المذعورة في المطارات هربًا من بطش طالبان المتوقع، والهروب من الجحیم إلى الموت من خلال التعلق بأجنحة الطائرات، والتكدس داخل الطائرات في رحلات لا یعلم المتلقي إلى أین.. وغیرها، فمن یقف خلف تلك الصور؟!

جمیعنا نعلم ما أحدثته طالبان في أفغانستان وما یمكن أن یحدث إن عادت بالأیدیولوجیا

السابقة نفسها، والجمیع خائف ومترقب، بینما الفیدیوهات الحدیثة المنتشرة لأفرداها توضح أن هناك من ظهر من العتمة للنور، مُفَاجَئًا بالحیاة التي لم یألفها وكان یبحث عنها، كاللعب في الألعاب الموجودة في الحدائق العامة وأكل الآیسكریم.. وغیرها. وفي المقابل یذكر معظم مطاردي الشائعات أن الفیدیوهات والصور التي تركز على البطش والتسلط قدیمة، وكانت في عهد طالبان قبل حرب أفغانستان 2001 والحكومة الأفغانیة المنهارة.. فمن نصدق؟!

ما أخشاه أن تبقى الحقیقة حجر شطرنج في الإعلام كما في السیاسة.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,518

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة