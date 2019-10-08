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تقلب المصالح.. "ترامب" يهدد تركيا أمس ويدافع عنها اليوم

ذكر منتقديه بأنها عضو مهم في "الناتو"

بعد أن حذر تركيا أمس من التجاوز في العملية العسكرية، التي تعتزم شنها ضد الأكراد شمال سوريا وتهديدها بالدمار الاقتصادي، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) ودافع عن علاقات واشنطن مع أنقرة، بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

وقال "ترامب" على "تويتر": "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35، كما أن التعامل معهم كان جيدًا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لنتذكر دائمًا، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ويخشى منتقدون من أن الخطوة ستفتح المجال أمام ضربة تركية على قوات متحالفة مع واشنطن يقودها أكراد، وقادت القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقلب المصالح.. "ترامب" يهدد تركيا أمس ويدافع عنها اليوم
سبق

بعد أن حذر تركيا أمس من التجاوز في العملية العسكرية، التي تعتزم شنها ضد الأكراد شمال سوريا وتهديدها بالدمار الاقتصادي، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) ودافع عن علاقات واشنطن مع أنقرة، بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

وقال "ترامب" على "تويتر": "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35، كما أن التعامل معهم كان جيدًا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لنتذكر دائمًا، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ويخشى منتقدون من أن الخطوة ستفتح المجال أمام ضربة تركية على قوات متحالفة مع واشنطن يقودها أكراد، وقادت القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:25 PM

تقلب المصالح.. "ترامب" يهدد تركيا أمس ويدافع عنها اليوم

ذكر منتقديه بأنها عضو مهم في "الناتو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن حذر تركيا أمس من التجاوز في العملية العسكرية، التي تعتزم شنها ضد الأكراد شمال سوريا وتهديدها بالدمار الاقتصادي، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) ودافع عن علاقات واشنطن مع أنقرة، بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

وقال "ترامب" على "تويتر": "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35، كما أن التعامل معهم كان جيدًا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "لنتذكر دائمًا، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ويخشى منتقدون من أن الخطوة ستفتح المجال أمام ضربة تركية على قوات متحالفة مع واشنطن يقودها أكراد، وقادت القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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