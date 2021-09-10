أتربة مثارة ورياح نشطة وأمطار رعدية على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.