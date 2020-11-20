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عهد "سلمان" الذهبي.. "مساجد جدة" ومنسوباتها تحتفي بذكرى البيعة

تأكيدًا على ما تحقق من إنجاز وفرص في 6 أعوام من عهد خادم الحرمين

قدّمت منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، تهنئتها بذكرى مرور ست سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين، ورفعت شكرهن وتقديرهن للقيادة الحكيمة التي منحت الفرصة للمرأة لتتبوأ مناصب وقيادات لتشارك في بناء المجتمع بمشاركة الرجل وتحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية؛ حيث باتت المرأة تشارك في خدمة بيوت الله والدعوة والإرشاد وتشرف على الميدان بكل ثقة وعزم وفقًا لمنهج الشريعة الإسلامية الصحيحة وإنفاذًا لتوجيه وقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأكدت مديرة القسم النسائي بإدارة جدة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين هو العصر الذهبي؛ حيث شهدت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مدار ستة أعوام المزيد من المنجزات؛ إضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت -وما زالت تضيء- دروب وطننا الشامخ ليكون في مصافّ دول العالم المتقدمة؛ مما سيمكّن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن تلك القفزات تنوعت لتشمل تولي المرأة مناصب عليا؛ حيث تفخر بكونها مواطنة سعودية منحها العهد الذهبي لدعم المرأة أن تكون سفيرة وتكون قائدة وشريكًا رئيسيًّا للتنمية، ولا ننسى المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها؛ مما يصب في رفعة الوطن والمواطن؛ إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه وبناته ويرتقي بسواعدهم.

وتابعت: "شهدت مملكتنا في عهد الملك سلمان -حفظه الله- تاريخًا في مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى مستقبل زاهر، وباسمي واسم زميلاتي موظفات إدارة جدة، نبارك هذه الإنجازات في ذكرى البيعة، ونرفع أسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لما قدمه لنا من دعم وفتح المجال للمرأة لتعمل في الميدان ومنحها فرصة العمل تحت مظلة الوزارة ومشاركة الرجل في خدمة الدين والوطن".

من جانبه، قدّم مدير إدارة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما قدّم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبيّن أن ستة أعوام شهدت قفزات تاريخية من العطاء والنماء ومسيره شامخة لتحقيق رؤية وطن، وقال: "النقلة النوعية لوطننا الغالي تسير بقدرة الله ثم بالجهود المباركة للقيادة الرشيدة التي أسهمت في العناية بخدمة المواطن والاعتماد على أبنائنا وبناتنا في تنمية وطننا ومنحهم فرص الإسهام بالعمل وبالعلم والمعرفة والابتكارات والاختراعات لتتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول".

ودعا "شراحيلي" المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

إدارة المساجد والدعوة والإرشاد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عهد "سلمان" الذهبي.. "مساجد جدة" ومنسوباتها تحتفي بذكرى البيعة
سبق

قدّمت منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، تهنئتها بذكرى مرور ست سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين، ورفعت شكرهن وتقديرهن للقيادة الحكيمة التي منحت الفرصة للمرأة لتتبوأ مناصب وقيادات لتشارك في بناء المجتمع بمشاركة الرجل وتحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية؛ حيث باتت المرأة تشارك في خدمة بيوت الله والدعوة والإرشاد وتشرف على الميدان بكل ثقة وعزم وفقًا لمنهج الشريعة الإسلامية الصحيحة وإنفاذًا لتوجيه وقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأكدت مديرة القسم النسائي بإدارة جدة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين هو العصر الذهبي؛ حيث شهدت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مدار ستة أعوام المزيد من المنجزات؛ إضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت -وما زالت تضيء- دروب وطننا الشامخ ليكون في مصافّ دول العالم المتقدمة؛ مما سيمكّن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن تلك القفزات تنوعت لتشمل تولي المرأة مناصب عليا؛ حيث تفخر بكونها مواطنة سعودية منحها العهد الذهبي لدعم المرأة أن تكون سفيرة وتكون قائدة وشريكًا رئيسيًّا للتنمية، ولا ننسى المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها؛ مما يصب في رفعة الوطن والمواطن؛ إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه وبناته ويرتقي بسواعدهم.

وتابعت: "شهدت مملكتنا في عهد الملك سلمان -حفظه الله- تاريخًا في مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى مستقبل زاهر، وباسمي واسم زميلاتي موظفات إدارة جدة، نبارك هذه الإنجازات في ذكرى البيعة، ونرفع أسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لما قدمه لنا من دعم وفتح المجال للمرأة لتعمل في الميدان ومنحها فرصة العمل تحت مظلة الوزارة ومشاركة الرجل في خدمة الدين والوطن".

من جانبه، قدّم مدير إدارة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما قدّم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبيّن أن ستة أعوام شهدت قفزات تاريخية من العطاء والنماء ومسيره شامخة لتحقيق رؤية وطن، وقال: "النقلة النوعية لوطننا الغالي تسير بقدرة الله ثم بالجهود المباركة للقيادة الرشيدة التي أسهمت في العناية بخدمة المواطن والاعتماد على أبنائنا وبناتنا في تنمية وطننا ومنحهم فرص الإسهام بالعمل وبالعلم والمعرفة والابتكارات والاختراعات لتتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول".

ودعا "شراحيلي" المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:19 PM

عهد "سلمان" الذهبي.. "مساجد جدة" ومنسوباتها تحتفي بذكرى البيعة

تأكيدًا على ما تحقق من إنجاز وفرص في 6 أعوام من عهد خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّمت منسوبات إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، تهنئتها بذكرى مرور ست سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين، ورفعت شكرهن وتقديرهن للقيادة الحكيمة التي منحت الفرصة للمرأة لتتبوأ مناصب وقيادات لتشارك في بناء المجتمع بمشاركة الرجل وتحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية؛ حيث باتت المرأة تشارك في خدمة بيوت الله والدعوة والإرشاد وتشرف على الميدان بكل ثقة وعزم وفقًا لمنهج الشريعة الإسلامية الصحيحة وإنفاذًا لتوجيه وقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأكدت مديرة القسم النسائي بإدارة جدة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين هو العصر الذهبي؛ حيث شهدت المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مدار ستة أعوام المزيد من المنجزات؛ إضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت -وما زالت تضيء- دروب وطننا الشامخ ليكون في مصافّ دول العالم المتقدمة؛ مما سيمكّن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن تلك القفزات تنوعت لتشمل تولي المرأة مناصب عليا؛ حيث تفخر بكونها مواطنة سعودية منحها العهد الذهبي لدعم المرأة أن تكون سفيرة وتكون قائدة وشريكًا رئيسيًّا للتنمية، ولا ننسى المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها؛ مما يصب في رفعة الوطن والمواطن؛ إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه وبناته ويرتقي بسواعدهم.

وتابعت: "شهدت مملكتنا في عهد الملك سلمان -حفظه الله- تاريخًا في مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى مستقبل زاهر، وباسمي واسم زميلاتي موظفات إدارة جدة، نبارك هذه الإنجازات في ذكرى البيعة، ونرفع أسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لما قدمه لنا من دعم وفتح المجال للمرأة لتعمل في الميدان ومنحها فرصة العمل تحت مظلة الوزارة ومشاركة الرجل في خدمة الدين والوطن".

من جانبه، قدّم مدير إدارة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما قدّم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبيّن أن ستة أعوام شهدت قفزات تاريخية من العطاء والنماء ومسيره شامخة لتحقيق رؤية وطن، وقال: "النقلة النوعية لوطننا الغالي تسير بقدرة الله ثم بالجهود المباركة للقيادة الرشيدة التي أسهمت في العناية بخدمة المواطن والاعتماد على أبنائنا وبناتنا في تنمية وطننا ومنحهم فرص الإسهام بالعمل وبالعلم والمعرفة والابتكارات والاختراعات لتتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول".

ودعا "شراحيلي" المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

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