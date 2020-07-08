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"حقوق الإنسان" بالمملكة نفذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف

للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكومين على جميع حقوقهم نظامًا

كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة نفذت ٢٠٩٤ زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً.

وقالت "الحقباني": شملت تلك الزيارات "٦١٤" زيارة للسجون العامة و"٥٥٧" زيارة للسجون الأمنية و"٨٣٥" زيارة لدور التوقيف المختلفة و"٣٩" زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و"٤٩" زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأشارت إلى ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات المعنية وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت "الحقباني" على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مبانٍ جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددًا من الملاحظات تعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.

وأردفت: الهيئة نفذت أيضاً "٤١٤" زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وتابعت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ "٢٥٩" زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و "١١٧" زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و "٢٠" زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.

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"حقوق الإنسان" بالمملكة نفذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف
سبق

كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة نفذت ٢٠٩٤ زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً.

وقالت "الحقباني": شملت تلك الزيارات "٦١٤" زيارة للسجون العامة و"٥٥٧" زيارة للسجون الأمنية و"٨٣٥" زيارة لدور التوقيف المختلفة و"٣٩" زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و"٤٩" زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأشارت إلى ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات المعنية وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت "الحقباني" على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مبانٍ جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددًا من الملاحظات تعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.

وأردفت: الهيئة نفذت أيضاً "٤١٤" زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وتابعت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ "٢٥٩" زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و "١١٧" زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و "٢٠" زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:22 PM

"حقوق الإنسان" بالمملكة نفذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف

للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكومين على جميع حقوقهم نظامًا

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عيسى الحربي - الرياض
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3,186

كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة نفذت ٢٠٩٤ زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً.

وقالت "الحقباني": شملت تلك الزيارات "٦١٤" زيارة للسجون العامة و"٥٥٧" زيارة للسجون الأمنية و"٨٣٥" زيارة لدور التوقيف المختلفة و"٣٩" زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و"٤٩" زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأشارت إلى ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات المعنية وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت "الحقباني" على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مبانٍ جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددًا من الملاحظات تعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.

وأردفت: الهيئة نفذت أيضاً "٤١٤" زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وتابعت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ "٢٥٩" زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و "١١٧" زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و "٢٠" زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.

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