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المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%

استمرار تنفيذ خطة التوعية بأخذ اللقاح

بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومكاتبها التعليمية والمدارس 68%، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.
واستعرضت الإدارة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بـ"كورونا" استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.
ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ.
وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا" بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%
سبق

بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومكاتبها التعليمية والمدارس 68%، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.
واستعرضت الإدارة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بـ"كورونا" استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.
ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ.
وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا" بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
03:11 PM

المحصنون في تعليم تبوك يصلون إلى 68%

استمرار تنفيذ خطة التوعية بأخذ اللقاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومكاتبها التعليمية والمدارس 68%، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.
واستعرضت الإدارة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بـ"كورونا" استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.
ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ.
وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا" بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

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