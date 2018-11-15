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"آل الشيخ "يبحث مع نظيره الغابوني مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والفنية

على هامش مؤتمر (اليونسكو) في باريس

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ اليونسكو

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"آل الشيخ "يبحث مع نظيره الغابوني مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والفنية
سبق

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:36 AM

"آل الشيخ "يبحث مع نظيره الغابوني مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والفنية

على هامش مؤتمر (اليونسكو) في باريس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

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