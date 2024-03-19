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السنغال والمغرب تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا

58 حالة بالأولى وإجمالي عدد الحالات بالثانية وصل لـ36

سجلت وزارة الصحة السنغالية، خمس حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار، في تصريح له اليوم: تم تأكيد خمس إصابات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال إلى 36 شخصًا.

وسجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الوبائية في البلاد بلغت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

وزارة الصحة السنغالية فيروس كورونا الجديد

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السنغال والمغرب تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة السنغالية، خمس حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار، في تصريح له اليوم: تم تأكيد خمس إصابات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال إلى 36 شخصًا.

وسجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الوبائية في البلاد بلغت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:58 PM

السنغال والمغرب تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا

58 حالة بالأولى وإجمالي عدد الحالات بالثانية وصل لـ36

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة السنغالية، خمس حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار، في تصريح له اليوم: تم تأكيد خمس إصابات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال إلى 36 شخصًا.

وسجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الوبائية في البلاد بلغت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

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