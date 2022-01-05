النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار النفط تنخفض و"برنت" يبقى على عتبة الـ 80 دولاراً

خلال تعاملات الأربعاء في ترقب لصدور البيانات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التوقعات الأولية نحو تراجعها، وبعد انتهاء اجتماع "أوبك+".

وأقرّت مجموعة "أوبك بلس" تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، التي بموجبها ستتم زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، رحّب البيت الأبيض بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار، كما رحّب بقرار المجموعة مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.15% أو 0.12 دولار إلى 79.88 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.17% أو 0.13 دولار عند 76.86 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقتٍ لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تنخفض و"برنت" يبقى على عتبة الـ 80 دولاراً
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التوقعات الأولية نحو تراجعها، وبعد انتهاء اجتماع "أوبك+".

وأقرّت مجموعة "أوبك بلس" تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، التي بموجبها ستتم زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، رحّب البيت الأبيض بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار، كما رحّب بقرار المجموعة مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.15% أو 0.12 دولار إلى 79.88 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.17% أو 0.13 دولار عند 76.86 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقتٍ لاحق اليوم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:25 AM

أسعار النفط تنخفض و"برنت" يبقى على عتبة الـ 80 دولاراً

خلال تعاملات الأربعاء في ترقب لصدور البيانات الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
648

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التوقعات الأولية نحو تراجعها، وبعد انتهاء اجتماع "أوبك+".

وأقرّت مجموعة "أوبك بلس" تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، التي بموجبها ستتم زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، رحّب البيت الأبيض بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار، كما رحّب بقرار المجموعة مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.15% أو 0.12 دولار إلى 79.88 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.17% أو 0.13 دولار عند 76.86 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقتٍ لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة