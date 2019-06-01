بعد أن أصبح عبئاً على تركيا والمنطقة .. هل يستمر "أردوغان" في الحكم؟

فقد وهجه السياسي .. وأفسد علاقات أنقرة بمحيطها الإقليمي

بعد نحو ربع قرن من بزوغه على مسرح السياسة التركية، عقب فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 1994 مرشحاً عن حزب الرفاه الإسلامي، أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ خلال الفترة الراهنة وأكثر من أي وقت مضى، ظاهرة مقلقة لأغلبية مواطنيه، وللدول التي تشاركه الوجود في الإقليم، وتكتل الاتحاد الأوروبي؛ بعد أن تحوّل بنظام الحكم إلى أداة للإضرار بكل هذه الأطراف، لاسيما بعد تطبيق النظام الرئاسي، الذي منحه سلطات واسعة، عزّزت هيمنته على مؤسسات الدولة التركية، ابتداءً من يوليو 2018 عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية.

السجن الأكبر

فعلى صعيد الداخل التركي، يواصل "أردوغان"؛ خنق الحريات، وتقليص هامش حرية التعبير عن الرأي، فارضاً رؤيته الأحادية على الشعب التركي من خلال سيطرته على 90 في المئة من وسائل الإعلام وفقاً لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، حتى تراجعت تركيا إلى مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة الدولي، وأصبحت في المرتبة 157 من بين 180 دولة، في تصنيف عام 2018 لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي وصفت تركيا في تقريرها "بأكبر سجن للصحفيين في العالم".

واستغل "أردوغان"؛ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظامه في يوليو 2016، ونكّل بمعارضيه وخصومه السياسيين، الذين تكرر نعته لهم بـ "أعداء الدولة" في مسعى ممنهج لإرهابهم وتكميم أفواههم، ولقد وصلت أعداد حملات القمع واسعة النطاق، التي نفّذها نظام "أردوغان" - ولايزال - بذريعة المشاركة في الانقلاب إلى 260144 معتقلاً، بحسب ما أعلن مركز ستوكهولم للحريات في أوائل يناير الماضي، نقلاً عن إحصائية لوزارة العدل التركية.

دكتاتورية صريحة

وطالت انتهاكات "أردوغان" في المجال السياسي التجربة الديمقراطية التركية ذاتها، فخرج على قواعدها وتنكر لنتائجها، وجاء قرار الهيئة العليا للانتخابات التركية بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعد إعلان فوز أكرم إمام أوغلو؛ مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على، بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليبرهن للرأي العام في الداخل والخارج على مدى هيمنة "أردوغان" على مؤسسات الدولة، ما دعا حزب الشعب الجمهوري، إلى وصف تغول "أردوغان"؛ على سلطة القضاء "بالدكتاتورية الصريحة"، كاشفاً بذلك حقيقة موقفه من الديمقراطية، إذ لا يرى "أردوغان"؛ في الديمقراطية نظاماً يكفل المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع؛ بل وسيلة لتحقيق مآربه فحسب، وقد سبق أن قال عنها: "إن الديمقراطية مثلها مثل القطار، تتركه عندما تصل إلى مبتغاك".

وعلى صعيد تماسك الجبهة الداخلية لتركيا، ووحدة مكوناتها تحت مظلة الدولة، أخفق "أردوغان"؛ في إجراء تسوية عادلة لملف أكراد تركيا، الذين يمثلون ما بين 15 إلى 20 في المئة من تعداد السكان وفقاً لـ "ويكيبيديا"، وتحقيق مصالحة وطنية داخلية كما وعد وأعلن مراراً في برامجه الانتخابية، وبات يتّبِع سياسات لا تختلف كثيراً عن الأنظمة، التي سبقته في الإجحاف بحقوق الأكراد الوطنية كأكبر أقلية في البلاد.

انتهازية المصالح

وظهرت تداعيات الإهمال الذي لحق بالأكراد في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ صوّت الأكراد بكثافة لمصلحة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي انتزع بلديات عدة في المناطق الكردية من حزب العدالة والتنمية، مما اضطر "أردوغان"؛ إلى محاولة تدارك خسارة حزبه، لكن ليس على أساس وطني قانوني وإنما بدافع انتهازي يخدم مصالحه وشعبيته السياسية، فلجأ إلى استخدام الزعيم الكردي عبدالله أوجلان؛ المحكوم عليه بالسجن المؤبد في التقرب من الأكراد، فسمح "لأوجلان"؛ بلقاء اثنين من محاميه للمرة الأولى منذ عام 2011، وفي أعقاب ذلك خاطب "أوجلان"؛ بني قوميته باتخاذ مواقف إيجابية من "أردوغان"؛ فسارع آلاف المعتقلين الأكراد في السجون التركية إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، الأحد الماضي، تجاوباً مع دعوات زعيمهم "أوجلان".

وانعكس سوء أداء الرئيس التركي ونظامه على الاقتصاد فهوى به إلى مستوى متدنٍ مقارنة بالسنوات السابقة، وبعد أن كانت تركيا إحدى كبريات الأسواق الناشئة في العالم، ومحط لجذب الاستثمارات الدولية، انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلاً أسوأ أداء له منذ 2009؛ بسبب هبوط قيمة الليرة 30 في المئة، من جرّاء تسميم "أردوغان"؛ للعلاقات الأمريكية - التركية، بعد تصعيده أزمة احتجاز القس أندرو برونسون؛ التي دفعت الولايات المتحدة إلى تكبيد تركيا ثمناً باهظاً بسببها.

تحول شعبي

وبتأثير الضغوط المتولدة عن كل هذه المساوئ، لم يكن مفاجئاً أن يتحول الكثير من الأتراك عن تأييد "أردوغان"؛ في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية مارس الماضي، ولكن الذي فاجأ الجميع في الداخل والخارج بمن فيهم "أردوغان" نفسه، هو تصويت المدن الكبرى الثلاث أنقرة وإسطنبول وأزمير ضدّه؛ ما يعني انتخابياً أن قرابة نصف الشعب التركي أصبح خارج سيطرته، وأنهم غير راضين عن أدائه، ويتطلعون إلى إحداث تغيير يقصيه عن السلطة.

وعلى صعيد علاقات تركيا الخارجية، باتت تركيا تعاني تدهور علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً، ففي الدائرة الأهم بالنسبة للسياسة الخارجية لتركيا والمتمحورة حول علاقتها بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تعد إحدى دوله، تمر العلاقات بين الطرفين بأزمة خطيرة، لعلها الأولى على هذا المستوى بينهما منذ انضمام تركيا إلى "الناتو" عام 1949، ويصعب عزل أسباب الأزمة الناشبة حالياً، عن انعكاسات مآرب "أردوغان" السياسية على المصالح الإستراتيجية لتركيا ورؤيته الخاصة لتحقيقها، فالمنعطف الحاد لتراجع علاقات تركيا مع "الناتو" برز إلى الوجود على أثر اتهام "أردوغان" للحلف بالتورط في محاولة الانقلاب ضده.

عقوبات قاسية

وبدلاً من أن يحاول "أردوغان"؛ إبداء الاستعداد لإزالة سوء الفهم المتعلق بهذا الاتهام القائم على تكهنات، حفاظاً مع المصالح الدفاعية والأمنية لبلاده مع "الناتو"، انتهج سياسة تعمد إلى عدم الالتزام بالمبادئ، التي قام عليها الحلف في سياسات التسلح والأمن، فأبرم مع روسيا صفقة لشراء منظومة صواريخ "إس-400"، غير مبالٍ بمعارضة دول الحلف لها، رغم علمه أن تدريب الروس للأتراك على تشغيل الصواريخ سيسمح لموسكو بكشف أسرار منظومات الدفاع الجوي للحلف، ودفعه الاستسلام لعناده إلى التفريط في مصالح تركيا، التي ستتعرّض لعقوبات عسكرية ومالية قاسية من واشنطن بسبب إبرام صفقة "إس-400"، منها وقف الولايات المتحدة توريد شحنات الطائرات "إف-35" إلى تركيا، رغم أن قواتها الجوية كانت تعتزم شراء 100 طائرة من هذا الطراز لحاجتها إليها، إضافة إلى خسارة أنقرة 12 ملياراً قيمة قطع غيار لطائرات "إف-35" كانت ستنتجها بموجب العقد.

وعلى النقيض من تبني "أردوغان" سياسة "صفر مشاكل مع الجيران" والتحرك في اتجاه العالم الإسلامي، وتعميق التقارب مع دوله، منذ رئاسته للحكومة التركية وتشكيله لها للمرة الأولى عام 2003، فإن علاقات أنقرة ساءت إلى مستوى أورث عدم ثقة، وشبه قطيعه مع كثير من الدول الواقعة في دائرة الجوار الإقليمي لتركيا خصوصاً النطاق العربي والخليجي؛ بسبب انتهاج "أردوغان"؛ سياسات تزعزع الأمن ولا تدعم الاستقرار في هذه الدول، سواء بالتدخل العسكري المباشر، أو دعم قوى وتنظيمات مناهضة لأنظمة الحكم فيها، أو تحالفه مع النظام الإيراني.

إحياء الاحتلال

ففي العراق ومنذ عام 2015، لا تزال تركيا تصر على انتهاك سيادة العراق، ومواصلة وجودها العسكري في هذا البلد في قاعدة بعشيقة، الواقعة على بُعد 25 كيلو متراً من مدينة الموصل، رافضة التجاوب مع مطالبات الحكومات العراقية المتعاقبة لها بالمغادرة، وبذات النهج العسكري اجتاحت تركيا شمال سوريا في أغسطس 2016، في عملية أطلقت عليها "درع الفرات" احتلت على أثرها نحو ستة آلاف كيلو متر مربع من شمال سوريا، وهي مساحة تفوق بأكثر من خمسة أضعاف المساحة، التي تحتلها إسرائيل من سوريا في هضبة الجولان والمقدرة بنحو 1150 كيلو متر مربع.

وأخذ تمدد تركيا العسكري خارج حدودها شكلاً آخر، يقوم على إنشاء قواعد عسكرية في مناطق إستراتيجية داخل جغرافيا العالم العربي، لكن بنسق يركز على منطقة شبه الجزيرة العربية، ولقد استحدثت تركيا هذا التوجه العسكري في أعقاب تولي "أردوغان"؛ رئاسة تركيا عام 2014، ومن الصعب فهم مغزى هذا التوجه بعيداً عن مساعيه الهادفة لإحياء الإرث الاحتلالي للدولة العثمانية البائدة في السيطرة على المنطقة، تحقيقاً لمبدأ "العثمانية الجديدة"، الذي فرضه على أولويات سياسة تركيا الخارجية.

تطويق عسكري

ففي أبريل 2014 أنشأت تركيا قاعدة عسكرية في قطر، أطلقت عليها اسم الريان، وفي يونيو 2017 انتهزت تركيا أزمة قطر مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب المشكلة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ووافق برلمانها على نقل قوات عسكرية كبيرة إلى قاعدة الريان، وفي نهاية سبتمبر 2017 افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، في العاصمة الصومالية مقديشو، مستغلة ظروف المجاعة وعدم الاستقرار السياسي الذي تعانيه البلاد، وفي ديسمبر 2017، سلّم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر إلى تركيا؛ لإنشاء قاعدة عسكرية وفق اتفاق سري ولفترة زمنية غير محددة، تحت غطاء إعادة تأهيل تركيا للآثار العثمانية في الجزيرة.

وبمعيار الجغرافيا السياسية، فإن القواعد الثلاث السابقة تطوّق في الأساس الدول الواقعة ضمن منطقة شبه الجزيرة العربية، وفي صدارتها السعودية باعتبارها الدولة الأكبر من حيث المساحة، ويأخذ التطويق العسكري التركي لهذه الدول شكل مثلث يستند بقاعدته إلى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر ورأسه في قطر، ولا يقتصر تهديد الوجود العسكري التركي لدول شبه الجزيرة العربية فحسب، بل يشمل مصر والأردن أيضاً على المستوى نفسه، فجزيرة سواكن على مرمى حجر من الأراضي المصرية والأردنية، وهناك بوادر تشير إلى مساعٍ تركية لتطويق مصر عسكرياً من خلال الوجود في ليبيا.

تراكم السلبيات

وتُستَنتج هذه المساعي من إرسال تركيا الأسبوع الماضي شحنة مدرعات من نوع "كيربي" إلى حكومة الوفاق في طرابلس، للاستعانة بها في حربها مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ والمدرعات من صناعة شركة "بي إم سي"، التي تتخذ من مدينة سامسون التركية مقراً لها، وتنتج معدات عسكرية للجيش التركي ويملك صندوق الاستثمار القطري 50 في المئة من أسهمها، ولا يُستبعد مع مخالفة تركيا حظر السلاح المفروض على ليبيا من قِبل مجلس الأمن في إرسال هذه الشحنة، أن تكون لديها نيّات للوجود العسكري مستقبلاً في ليبيا، من خلال انحيازها إلى أحد أطراف الصراع فيها.

ونتيجة لتراكم الآثار السلبية الناجمة عن سياسات "أردوغان"؛ في الداخل والخارج، والأزمات التي يفتعلها كل فترة لإرباك الاستقرار الإقليمي مثل الأزمة التي يختلقها حالياً مع قبرص بفعل إصراره على التنقيب على الغاز في منطقتها الاقتصادية شرق المتوسط، ومساندته الأنظمة المارقة التي لا تحترم القانون الدولي مثل، النظام الإيراني؛ الراعي الأول للإرهاب في العالم، والمزعزع لاستقرار المنطقة بتدخلاته السافرة في شؤون الدول العربية، نتيجة لكل ذلك أصبح "أردوغان"؛ عبئاً على تركيا والمنطقة، وبات استشراف استمراره في السلطة موضع اهتمام داخل تركيا وخارجها.

احتمالية التغيير

ومن المفضل في بحث مسألة استشراف مصير "أردوغان"؛ في السلطة، بيانها عبر عنصرين: الأول، ما إذا كان تغيير "أردوغان"؛ خياراً مطروحاً بالنسبة للأتراك حالياً أم لا؟ وهنا نجد أن معطيات الواقع تشير إلى أن تغيير "أردوغان"؛ أصبح احتمالية قائمة، وخياراً تركياً مطروحاً في الفترة المقبلة، يعزز ذلك تحول الناخبين للتصويت ضدّه في المدن الكبرى، وخروج قرابة نصف الشعب التركي عن سيطرته انتخابياً، وتسبّبه في انقسام الشارع التركي، وفقدانه الوهج السياسي الطاغي الذي كان عليه في أثناء الانقلاب الفاشل ضده، إضافة إلى التدهور الحاصل في الاقتصاد، والثاني، إمكانية تحقق تغيير "أردوغان"؛ في الواقع، ومدى فاعلية العاملين الداخلي والخارجي على هذا الصعيد، والترجيح في إمكانية إزاحة "أردوغان"؛ عن السلطة يذهب إلى التعويل على العامل الداخلي في التغيير بشكل مباشر وأساسي، ولكن ذلك لا يعني أن العامل الخارجي لن تكون له انعكاسات معززة للعامل الداخلي.

فرغم أن خيار تغيير "أردوغان"؛ وإزاحته عن السلطة أصبح احتمالية سياسية قائمة، فلا مجال لتحقيقها ضمن معطيات الواقع الحالي سوى بفعل العامل التركي الداخلي، عبر احتمالين أساسيين: الأول، الضغط عليه للتنحي عن السلطة قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023، وتحقيق هذا الاحتمال مرتبط بتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأتراك أكثر من المستويات الحالية، بما يدفعهم إلى الإطاحة به من السلطة، والاحتمال الثاني، إسقاطه عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، وحرمانه تولي فترة رئاسية ثانية ضمن النظام الرئاسي الذي أقر العام الماضي.

وتتمثل انعكاسات العامل الخارجي المعزّزة لمحركات العامل الداخلي في مفاقمة الأوضاع الداخلية، فكما يحدث الآن من عزوف المواطنين الخليجيين والعرب عن السياحة في تركيا نتيجة تأثرهم بالأجواء العدائية التركية لبلدانهم، وما سيترتب على ذلك من تراجع موارد السياحة التركية، فإن ذلك سيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي التركي، الذي بدوره سيضاعف من سخط الأتراك على "أردوغان"؛ والتأثيرات السلبية ذاتها ستنجم عن التوترات القائمة حالياً بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، وبين تركيا والولايات المتحدة؛ ما سيقوي من دافعية العامل الداخلي ويرفع فرص تحقيقه، لا سيما مع توافر عامل مهم آخر هو إصرار "أردوغان"؛ على مواصلة سياساته الضارة دون تغيير، وعدم ظهور ما يشير إلى استعداده للتراجع عنها حتى الآن.