شاهد من القصيم.. صور رائعة للأمطار تنهي "الموسم الغباري الجاف"

شهدتها عنيزة صباحاً ودفعت السكان للخروج والتنزه.. لقطات لـ"التميمي"

شهدت القصيم، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة وغزيرة بعد موسم غباري جاف، وعمّت السيول أرجاء المنطقة؛ خاصة وأن المطر استمر حتى قبيل الظهر مع توقعات باستمرار الحالة المطرية على القصيم، وقد تمتد لمناطق أخرى.

ورصدت عدسة "الفوتوغرافي" مشاري التميمي، صوراً رائعة للأمطار التي شهدتها عنيزة صباحاً؛ والتي دفعت السكان للخروج والتنزه خاصة مع إجازة نهاية الأسبوع.