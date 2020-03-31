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مؤسسة وقفية تدعم جمعية "رحمة" لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"يدمة" بأجهزة طبية

وفّرت مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، كراسي متحركة وأجهزة طبية لجمعية "رحمة" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة؛ دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وتم توزيعها على المستفيدين من خدمات الجمعية.

وتقدم المدير التنفيذي لجمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة، عبدالله هادي مهدي آل فطيح، بالشكر والتقدير لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية على ما قدّمته من منحة لمشروع تأمين كراسي متحركة وأجهزة طبية للجمعية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

جمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة يدمة

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مؤسسة وقفية تدعم جمعية "رحمة" لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"يدمة" بأجهزة طبية
سبق

وفّرت مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، كراسي متحركة وأجهزة طبية لجمعية "رحمة" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة؛ دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وتم توزيعها على المستفيدين من خدمات الجمعية.

وتقدم المدير التنفيذي لجمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة، عبدالله هادي مهدي آل فطيح، بالشكر والتقدير لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية على ما قدّمته من منحة لمشروع تأمين كراسي متحركة وأجهزة طبية للجمعية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:42 AM

مؤسسة وقفية تدعم جمعية "رحمة" لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"يدمة" بأجهزة طبية

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بندر آل فطيح - الرياض
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وفّرت مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، كراسي متحركة وأجهزة طبية لجمعية "رحمة" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة؛ دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وتم توزيعها على المستفيدين من خدمات الجمعية.

وتقدم المدير التنفيذي لجمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة، عبدالله هادي مهدي آل فطيح، بالشكر والتقدير لمؤسسة اللؤلؤة الوقفية على ما قدّمته من منحة لمشروع تأمين كراسي متحركة وأجهزة طبية للجمعية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

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