صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

"المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-25 صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:55 PM

"المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما





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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.