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إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ"الهدا والشفا" في الطائف

خلال جولات ميدانية للبلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة جهودها في متابعة ورصد مخالفات الأنشطة التجارية، من حيث إخلالها بتعليمات واحترازات منع تفشي فيروس كورونا.

وكانت "بلدية الهدا الفرعية" قد أغلقت أنشطة تجارية تهاونت في تطبيق الإجراءات الوقائية، كما تم رصد 16 مخالفة للاشتراطات الصحية خلال جولات ميدانية قامت بها البلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات.

كما باشرت أيضًا "بلدية الشفا الفرعية" إغلاق مطعم تهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وخالف التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

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إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ"الهدا والشفا" في الطائف
سبق

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة جهودها في متابعة ورصد مخالفات الأنشطة التجارية، من حيث إخلالها بتعليمات واحترازات منع تفشي فيروس كورونا.

وكانت "بلدية الهدا الفرعية" قد أغلقت أنشطة تجارية تهاونت في تطبيق الإجراءات الوقائية، كما تم رصد 16 مخالفة للاشتراطات الصحية خلال جولات ميدانية قامت بها البلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات.

كما باشرت أيضًا "بلدية الشفا الفرعية" إغلاق مطعم تهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وخالف التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:41 PM

إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ"الهدا والشفا" في الطائف

خلال جولات ميدانية للبلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات

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فهد العتيبي - الطائف
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واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة جهودها في متابعة ورصد مخالفات الأنشطة التجارية، من حيث إخلالها بتعليمات واحترازات منع تفشي فيروس كورونا.

وكانت "بلدية الهدا الفرعية" قد أغلقت أنشطة تجارية تهاونت في تطبيق الإجراءات الوقائية، كما تم رصد 16 مخالفة للاشتراطات الصحية خلال جولات ميدانية قامت بها البلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات.

كما باشرت أيضًا "بلدية الشفا الفرعية" إغلاق مطعم تهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وخالف التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

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