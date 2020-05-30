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"تركي بن طلال" يزور عمال النظافة في عسير ويهنئهم بعيد الفطر

عبر عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع

هنأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عمال النظافة في المنطقة بعيد الفطر المبارك.

وعبر خلال مروره على بعض العمالة، عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع، وجهودهم لتبقى منطقة عسير ومحافظاتها في حلة باهية محققين مبدأ إسلاميًّا عميقًا في إزالة الأذى عن الطريق. جاء ذلك بحضور مترجمين لعدد من اللغات.

وجدد أمير منطقة عسير، محتوى مقاله الذي نشر قبل أسابيع وتضمن رسالة إلى الجميع عن حقوق العمال عامة وعمال النظافة خاصة، وتأكيده على أنهم يمارسون عملهم بيننا لإزالة الأذى عن طرقنا وأحيائنا وبيوتنا، فمن المروءة العربية إكرامهم والحفاظ على كرامتهم، ومن في حكمهم أينما كانوا!، فقد جاء في الحديث الصحيح: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي ختام الزيارة، وزعت الهدايا المقدمة من الأمير تركي بن طلال للعاملين بمناسبة العيد المبارك.

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"تركي بن طلال" يزور عمال النظافة في عسير ويهنئهم بعيد الفطر
سبق

هنأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عمال النظافة في المنطقة بعيد الفطر المبارك.

وعبر خلال مروره على بعض العمالة، عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع، وجهودهم لتبقى منطقة عسير ومحافظاتها في حلة باهية محققين مبدأ إسلاميًّا عميقًا في إزالة الأذى عن الطريق. جاء ذلك بحضور مترجمين لعدد من اللغات.

وجدد أمير منطقة عسير، محتوى مقاله الذي نشر قبل أسابيع وتضمن رسالة إلى الجميع عن حقوق العمال عامة وعمال النظافة خاصة، وتأكيده على أنهم يمارسون عملهم بيننا لإزالة الأذى عن طرقنا وأحيائنا وبيوتنا، فمن المروءة العربية إكرامهم والحفاظ على كرامتهم، ومن في حكمهم أينما كانوا!، فقد جاء في الحديث الصحيح: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي ختام الزيارة، وزعت الهدايا المقدمة من الأمير تركي بن طلال للعاملين بمناسبة العيد المبارك.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:27 PM

"تركي بن طلال" يزور عمال النظافة في عسير ويهنئهم بعيد الفطر

عبر عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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هنأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عمال النظافة في المنطقة بعيد الفطر المبارك.

وعبر خلال مروره على بعض العمالة، عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع، وجهودهم لتبقى منطقة عسير ومحافظاتها في حلة باهية محققين مبدأ إسلاميًّا عميقًا في إزالة الأذى عن الطريق. جاء ذلك بحضور مترجمين لعدد من اللغات.

وجدد أمير منطقة عسير، محتوى مقاله الذي نشر قبل أسابيع وتضمن رسالة إلى الجميع عن حقوق العمال عامة وعمال النظافة خاصة، وتأكيده على أنهم يمارسون عملهم بيننا لإزالة الأذى عن طرقنا وأحيائنا وبيوتنا، فمن المروءة العربية إكرامهم والحفاظ على كرامتهم، ومن في حكمهم أينما كانوا!، فقد جاء في الحديث الصحيح: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي ختام الزيارة، وزعت الهدايا المقدمة من الأمير تركي بن طلال للعاملين بمناسبة العيد المبارك.

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