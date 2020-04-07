متحدث الداخلية : لم ندع مشاهير مواقع التواصل وليسوا ضمن الفئة المستثناة

قال لا يمكن أن ندعوهم ثم نضبطهم ونحيلهم للنيابة العامة لتطبيق اللائحة عليهم

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب لم ندع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وليسوا من المستثنين من قرار منع التجول.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في برنامج "في الصورة" حول مخالفات مشاهير السوشيال ميديا: في البداية تم الإعلان عن الأنشطة المستثناة ومن ضمن الأنشطة هم الإعلاميون منهم الكادر الصحي والمنشآت الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الخدمات بشكل مستمر ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا من الفئات المستثناة ولا يوجد معهم مشهد ولا بطاقة إعلامية وما حدث أنهم في أول يوم منع التجول قاموا بالتصوير ولم ندعهم أبدًا ولا يمكن أن ندعوهم ثم نضبطهم ونحيلهم إلى جهة الاختصاص النيابة العامة لتطبيق اللائحة عليهم والذي حصل أن بعضهم مشاهير السوشيال ميديا قاموا بالتصوير والتباهي والتهوين من قرار التزام بمنع التجول الذي أقر من المقام السامي.

وأضاف الشلهوب المخالفات التي ارتكبوها أولاً خرق قرار منع التجول والتصوير وارتكاب مخالفة بالسلبية تجاه جهود المملكة القائمة للحد من انتشار كورونا وكذلك إن ليسوا من الفئات المستثناة كما أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا هي إغلاق صالونات الحلاقة وقائيًا ثم خالفوا بإحضار الحلاقين إلى منازلهم والتباهي بالتصوير وتنطبق عليهم مخالفتان الأولى مخالفة كسر العزل المنزلي والتجمعات والتباهي والتصوير بإدخال شخص إلى المنزل ربما ينقل المرض وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة.

العقوبات التي تنتظر من يخالف منع التجول بغرامة مالية 10 آلاف ريال ومخالفة التصوير يتم إحالته إلى النيابة العامة وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال.