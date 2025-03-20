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استشاري طب وقائي: "الوعي" يُجهض المرض.. تجنبوا المصافحة وعليكم بـ"المباعدة"

"الحداد" أشار إلى أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا من 4 إلى 5 أيام

أكد الدكتور علي بن حسين الحداد – طبيب استشاري مشارك طب وقائي وصحة عامة - أن كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات تسبب أمراضاً متعددة للإنسان ابتداء من نزلات البرد الشائعة ومروراً بمرض السارس وأمراض أشد، وتسمى فيروسات كورونا بالفيروسات التاجية نسبة إلى شكلها تحت المجهر والذي يشبه التاج.

وبين "الحداد" في الفيديو الذي نشرته لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية بأن الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بالفيروس هي الحمى والسعال وارتفاع درجة الحرارة، وقد يصاحبها إرهاق وتعب عام، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر عن طريق القطيرات أو الإفرازات التنفسية وتدخل الجسم عبر الأنف أو الفم أو العين.

وأضاف أنه يجب على الشخص المصاب أو الشخص المخالط لشخص مصاب أن يتخذ الإجراءات الوقائية، وذلك بالحرص على غسيل اليدين وتنظيفهما بالماء والصابون لمدة 30 إلى 40 ثانية، ويمكن الاستغناء عنها باستخدام المعقمات والمطهرات الكحولية، مبيناً أن فترة حضانة المرض تمتد من يوم إلى 14 يوماً ومتوسط فترة الحضانة من أربعة إلى خمسة أيام، وهي المدة الموصى بها للحجر المنزلي.

وقال إن مفهوم المباعدة الاجتماعية هو البقاء بينك وبين أي شخص آخر مسافة لا تقل عن متر وهي المسافة الكفيلة بعدم انتقال العدوى من الشخص المصاب إليك، ومن هذا المنطلق اتخذت وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى جميع الاستراتيجيات الوقائية لمنع انتقال المرض حيث تم تعليق الدراسة وإغلاق المجمعات وتعليق الدوام والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يضمن عدم الاكتظاظ والعمل في مكان واحد.

وبخصوص الكمامات ومتى أضعها يجيب الحداد "لا تضع الكمامة إلاّ إذا ظهرت عليك أعراض مرض (كوفيد-19) وهي السعال أو كنت من الممارسين الصحيين الذين يقدمون الخدمة لشخص مخالط أو مصاب بهذا المرض، مشدداً على أن أهم سبل الوقاية هو غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم والأنف أثناء السعال وترك مسافة بينك وبين أي شخص لا تقل عن متر".

وختم بنصيحة للمواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وتجنب الاختلاط والمصافحة وضرورة غسل اليدين باستمرار وعند الشعور بأي أعراض تنفسية عليك الاتصال بقنوات الاتصال الرسمية في وزارة الصحة عبر هاتف 937.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري طب وقائي: "الوعي" يُجهض المرض.. تجنبوا المصافحة وعليكم بـ"المباعدة"
سبق

أكد الدكتور علي بن حسين الحداد – طبيب استشاري مشارك طب وقائي وصحة عامة - أن كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات تسبب أمراضاً متعددة للإنسان ابتداء من نزلات البرد الشائعة ومروراً بمرض السارس وأمراض أشد، وتسمى فيروسات كورونا بالفيروسات التاجية نسبة إلى شكلها تحت المجهر والذي يشبه التاج.

وبين "الحداد" في الفيديو الذي نشرته لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية بأن الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بالفيروس هي الحمى والسعال وارتفاع درجة الحرارة، وقد يصاحبها إرهاق وتعب عام، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر عن طريق القطيرات أو الإفرازات التنفسية وتدخل الجسم عبر الأنف أو الفم أو العين.

وأضاف أنه يجب على الشخص المصاب أو الشخص المخالط لشخص مصاب أن يتخذ الإجراءات الوقائية، وذلك بالحرص على غسيل اليدين وتنظيفهما بالماء والصابون لمدة 30 إلى 40 ثانية، ويمكن الاستغناء عنها باستخدام المعقمات والمطهرات الكحولية، مبيناً أن فترة حضانة المرض تمتد من يوم إلى 14 يوماً ومتوسط فترة الحضانة من أربعة إلى خمسة أيام، وهي المدة الموصى بها للحجر المنزلي.

وقال إن مفهوم المباعدة الاجتماعية هو البقاء بينك وبين أي شخص آخر مسافة لا تقل عن متر وهي المسافة الكفيلة بعدم انتقال العدوى من الشخص المصاب إليك، ومن هذا المنطلق اتخذت وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى جميع الاستراتيجيات الوقائية لمنع انتقال المرض حيث تم تعليق الدراسة وإغلاق المجمعات وتعليق الدوام والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يضمن عدم الاكتظاظ والعمل في مكان واحد.

وبخصوص الكمامات ومتى أضعها يجيب الحداد "لا تضع الكمامة إلاّ إذا ظهرت عليك أعراض مرض (كوفيد-19) وهي السعال أو كنت من الممارسين الصحيين الذين يقدمون الخدمة لشخص مخالط أو مصاب بهذا المرض، مشدداً على أن أهم سبل الوقاية هو غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم والأنف أثناء السعال وترك مسافة بينك وبين أي شخص لا تقل عن متر".

وختم بنصيحة للمواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وتجنب الاختلاط والمصافحة وضرورة غسل اليدين باستمرار وعند الشعور بأي أعراض تنفسية عليك الاتصال بقنوات الاتصال الرسمية في وزارة الصحة عبر هاتف 937.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:33 AM

استشاري طب وقائي: "الوعي" يُجهض المرض.. تجنبوا المصافحة وعليكم بـ"المباعدة"

"الحداد" أشار إلى أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا من 4 إلى 5 أيام

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زيد الخمشي - الرياض
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3,721

أكد الدكتور علي بن حسين الحداد – طبيب استشاري مشارك طب وقائي وصحة عامة - أن كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات تسبب أمراضاً متعددة للإنسان ابتداء من نزلات البرد الشائعة ومروراً بمرض السارس وأمراض أشد، وتسمى فيروسات كورونا بالفيروسات التاجية نسبة إلى شكلها تحت المجهر والذي يشبه التاج.

وبين "الحداد" في الفيديو الذي نشرته لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية بأن الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بالفيروس هي الحمى والسعال وارتفاع درجة الحرارة، وقد يصاحبها إرهاق وتعب عام، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر عن طريق القطيرات أو الإفرازات التنفسية وتدخل الجسم عبر الأنف أو الفم أو العين.

وأضاف أنه يجب على الشخص المصاب أو الشخص المخالط لشخص مصاب أن يتخذ الإجراءات الوقائية، وذلك بالحرص على غسيل اليدين وتنظيفهما بالماء والصابون لمدة 30 إلى 40 ثانية، ويمكن الاستغناء عنها باستخدام المعقمات والمطهرات الكحولية، مبيناً أن فترة حضانة المرض تمتد من يوم إلى 14 يوماً ومتوسط فترة الحضانة من أربعة إلى خمسة أيام، وهي المدة الموصى بها للحجر المنزلي.

وقال إن مفهوم المباعدة الاجتماعية هو البقاء بينك وبين أي شخص آخر مسافة لا تقل عن متر وهي المسافة الكفيلة بعدم انتقال العدوى من الشخص المصاب إليك، ومن هذا المنطلق اتخذت وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى جميع الاستراتيجيات الوقائية لمنع انتقال المرض حيث تم تعليق الدراسة وإغلاق المجمعات وتعليق الدوام والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يضمن عدم الاكتظاظ والعمل في مكان واحد.

وبخصوص الكمامات ومتى أضعها يجيب الحداد "لا تضع الكمامة إلاّ إذا ظهرت عليك أعراض مرض (كوفيد-19) وهي السعال أو كنت من الممارسين الصحيين الذين يقدمون الخدمة لشخص مخالط أو مصاب بهذا المرض، مشدداً على أن أهم سبل الوقاية هو غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم والأنف أثناء السعال وترك مسافة بينك وبين أي شخص لا تقل عن متر".

وختم بنصيحة للمواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وتجنب الاختلاط والمصافحة وضرورة غسل اليدين باستمرار وعند الشعور بأي أعراض تنفسية عليك الاتصال بقنوات الاتصال الرسمية في وزارة الصحة عبر هاتف 937.

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