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"الأرصاد": موجة باردة على المناطق وصقيع على الشمالية والجوف وتبوك وحائل

مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجة الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20 - 46 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": موجة باردة على المناطق وصقيع على الشمالية والجوف وتبوك وحائل
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجة الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20 - 46 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
12:57 PM

"الأرصاد": موجة باردة على المناطق وصقيع على الشمالية والجوف وتبوك وحائل

مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجة الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20 - 46 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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