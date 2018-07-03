200 وظيفة في دورات تؤهل الشباب والفتيات على العمل بالأفلاج

"الحبشان": استفيدوا من "قرارات التوطين" وابتعدوا عن الخمول والفتور

تعزم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج ،بالتعاون مع مكتب العمل بالمحافظة، إقامة دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للشباب والفتيات للاستفادة من قرار توطين 12 نشاطاً تجارياً والانخراط في سوق العمل والاستفادة من أكثر من 200 وظيفة بالمحافظة.

أتى ذلك بعد أن قام مكتب العمل بمحافظة الأفلاج منذ وقت مبكر بحصر كافة المنشآت التجارية الخاضعة لقرار التوطين وتدوين الوظائف بها والبالغة عدد أكثر من 200 وظيفة وآلية التواصل مع أصحابها من أجل إتاحة الفرصة للباحث عن العمل الانخراط مباشرة في العمل وضمان استمرارية النشاط التجاري دون توقف .

من جهته، أكد رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان لـ"سبق" أنه تم الاتفاق مع مكتب العمل بالمحافظة لتدريب شباب وفتيات المحافظة وتأهيلهم من خلال إقامة برامج تدريبية متخصصة في هذا الشأن يقوم عليها كوادر ذات خبرة في هذا المجال ليتمكّن الشاب بعدها من مزاولة النشاط التجاري بكل اقتدار ،مشيراً في الوقت نفسه أن تلك الدورات التدريبية سوف تكون بوابة مؤهلة للشباب والفتيات للاستفادة من القرار الكريم بتوطين 12 مشروعا تجاريا .

وأضاف: "تم الاتفاق على إقامة هذه البرامج التدريبية لنجاح دورات تدريبية سابقة لشباب وفتيات المحافظة في صيانة الجوال بعد قرار توطين الاتصالات حيث تم تخريج عشرات الشباب وهم الآن يقومون بمزاولة هذا النشاط بكل اقتدار في عدد من المحلات بالمحافظة.

وأختتم "الحبشان" مهيباً للشباب والفتيات بالاستفادة من القرارات الكريمة التي تتيح للشاب السعودي العمل والابتعاد عن الخمول والفتور وجني المكاسب المادية المجزية التي تدرها خيرات هذه البلاد المباركة من خلال مزاولة التجارة .

فيما رحب عدد من رجال الأعمال بالمحافظة بهذا القرار الكريم الذي يؤكد على الاستفادة من السواعد الوطنية مبدين استعدادهم لإتاحة الفرصة لشباب وفتيات المحافظة في العمل بمنشآتهم التجارية ، مطالبين بضرورة الحرص والاجتهاد والمواظبة في العمل .

هذا وأشاد محافظ الأفلاج زيد آل حسين بهذه المبادرة النوعية من لجنة تنمية الأفلاج ومكتب العمل بالمحافظة لإتاحتهم الفرصة لشباب المحافظة بالتدريب واكتساب المعلومات الأساسية والخبرات الضرورية للعمل في تلك الأنشطة التجارية التي تم إخضاعها لقرار التوطين واقتصار العمل بها على السعوديين والسعوديات