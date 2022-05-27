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النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال

حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫

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النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال
سبق

حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:44 PM

النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,966
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,886
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,519

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