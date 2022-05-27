حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫

النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-27 حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 10:44 PM

النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال





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حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫