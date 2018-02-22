فحوص طبية مجانية لزوار معرض مدينة سلطان للخدمات الإنسانية

يشهد إقبالاً وحضوراً كثيفاً من قبل مختلف شرائح المجتمع بـ"الجنادرية"

يشهد معرض مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، أحد مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، في مهرجان الجنادرية إقبالاً وحضوراً كثيفاً من قبل مختلف شرائح المجتمع.

ويستقبل المعرض أعداداً كبيرة بشكل يومي للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة في المهرجان، حيث يضم المعرض 13 جناحاً تخدم الزوار هي "موقع فحص العلامات الحيوية، وعيادة السكري، وعيادة التغذية، وعيادة العيون، وعيادة السمنة، وعيادة العظام، وعيادة الأطراف الصناعية والبتور، وعيادة التأهيل المهني، ومختبر التحدي، والتأهيل بالفن، والتأهيل العام، والموارد البشرية، والتدريب والتطوير، وأخيراً دراسة الحالات وأهلية العلاج"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الكوادر الطبية والأخصائيين بالأجنحة المشاركة.

وتوقف الزوار عند جناح "العلاج بالفن"، إحدى المبادرات التي تهدف إلى اكتشاف مواهب المرضى، حيث أعربوا عن إعجابهم بالفكرة ومخرجاتها، وكذلك مختبر التحدي الذي يقدم عروضاً مرئية واقعية ونصائح توعوية للزوار.

ويقدم المعرض في المهرجان العديد من الاستشارات الطبية والتوعوية، والمواد التعليمية والعروض الطبية لعدد من الأقسام المشاركة، كمركز الجراحة، إذ يقدم مواد مرئية لعرض عمليات التكميم "قص المعدة"، والرباط الصليبي، والعمود الفقري، والمفاصل الصناعية، وجراحات العظام، إلى جانب عروض لعملية استئصال اللوزتين، كذلك أنشطة قياس مستوى اللياقة والقدرة الجسدية وجهاز قياس التوازن، وشرح مؤشرات فرط الحركة وتشتت الانتباه للزوار، وتقييم قدرات أطفالهم.

ويقدم قسم العلاج بالفن تجارب الضغط على المعادن لتحويلها إلى لوحات فنية، كما تتاح الفرصة للفحص المجاني للعيون ولمرضى السكر وتقديم الاستشارة في القسم.