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"المسؤولية الاجتماعية" ينظم دورة عن إدارة الأزمات الإعلامية

بحضور 1000 متدرب ومتدربة.. وقدمها أحمد المالكي

نظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ومركز المثالي دورة تدريبية افتراضية تحمل اسم (مقدمة في إدارة الأزمات الإعلامية)، قدمها المدرب أحمد بن هشام المالكي يوم الثلاثاء الماضي، وفور الإعلان عن الدورة مطلع سجل فيها أكثر من 4000 شخص خلال أقل من ٧٢ ساعة فقط، تم اختيار 1000 شخص منهم لحضورها وذلك نظرًا للطاقة الاستيعابية للقاعة Online.

وقد شملت الدورة عددًا من المحاور، مثل ماهية الأزمة والفرق بينها وبين المشكلة ومقدمة عن الأزمات الإعلامية، وماذا نفعل عندما نواجه أزمة؟ وما خطة العلاقات العامة قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة؟ ونقاط القوة في التعامل مع أزمة كورونا إعلاميًا، ونماذج من الأزمات الدولية وطريقة معالجتها إعلاميًا.

وقد حصدت الدورة إشادات وإعجابات واسعة نظرًا لجودة المحتوى المقدم وغزارة المعلومات التي أفادت المتلقي فضلاً عن جودة أسلوب المدرّب.

يُذكر أنه قد تم تقديم هذه الدورة مجانًا للمتدربين وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للمدرب ولمركز المثالي للتدريب، فضلاً عن تقديم شهادتين معتمدتين الأولى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والثانية من المركز السعودي للمسؤولية المجتمعية.

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"المسؤولية الاجتماعية" ينظم دورة عن إدارة الأزمات الإعلامية
سبق

نظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ومركز المثالي دورة تدريبية افتراضية تحمل اسم (مقدمة في إدارة الأزمات الإعلامية)، قدمها المدرب أحمد بن هشام المالكي يوم الثلاثاء الماضي، وفور الإعلان عن الدورة مطلع سجل فيها أكثر من 4000 شخص خلال أقل من ٧٢ ساعة فقط، تم اختيار 1000 شخص منهم لحضورها وذلك نظرًا للطاقة الاستيعابية للقاعة Online.

وقد شملت الدورة عددًا من المحاور، مثل ماهية الأزمة والفرق بينها وبين المشكلة ومقدمة عن الأزمات الإعلامية، وماذا نفعل عندما نواجه أزمة؟ وما خطة العلاقات العامة قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة؟ ونقاط القوة في التعامل مع أزمة كورونا إعلاميًا، ونماذج من الأزمات الدولية وطريقة معالجتها إعلاميًا.

وقد حصدت الدورة إشادات وإعجابات واسعة نظرًا لجودة المحتوى المقدم وغزارة المعلومات التي أفادت المتلقي فضلاً عن جودة أسلوب المدرّب.

يُذكر أنه قد تم تقديم هذه الدورة مجانًا للمتدربين وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للمدرب ولمركز المثالي للتدريب، فضلاً عن تقديم شهادتين معتمدتين الأولى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والثانية من المركز السعودي للمسؤولية المجتمعية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:40 PM

"المسؤولية الاجتماعية" ينظم دورة عن إدارة الأزمات الإعلامية

بحضور 1000 متدرب ومتدربة.. وقدمها أحمد المالكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ومركز المثالي دورة تدريبية افتراضية تحمل اسم (مقدمة في إدارة الأزمات الإعلامية)، قدمها المدرب أحمد بن هشام المالكي يوم الثلاثاء الماضي، وفور الإعلان عن الدورة مطلع سجل فيها أكثر من 4000 شخص خلال أقل من ٧٢ ساعة فقط، تم اختيار 1000 شخص منهم لحضورها وذلك نظرًا للطاقة الاستيعابية للقاعة Online.

وقد شملت الدورة عددًا من المحاور، مثل ماهية الأزمة والفرق بينها وبين المشكلة ومقدمة عن الأزمات الإعلامية، وماذا نفعل عندما نواجه أزمة؟ وما خطة العلاقات العامة قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة؟ ونقاط القوة في التعامل مع أزمة كورونا إعلاميًا، ونماذج من الأزمات الدولية وطريقة معالجتها إعلاميًا.

وقد حصدت الدورة إشادات وإعجابات واسعة نظرًا لجودة المحتوى المقدم وغزارة المعلومات التي أفادت المتلقي فضلاً عن جودة أسلوب المدرّب.

يُذكر أنه قد تم تقديم هذه الدورة مجانًا للمتدربين وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للمدرب ولمركز المثالي للتدريب، فضلاً عن تقديم شهادتين معتمدتين الأولى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والثانية من المركز السعودي للمسؤولية المجتمعية.

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