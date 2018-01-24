النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العودة" يستعرض تاريخ "الحائط" على إذاعة الرياض ويكشف سبب إدراجها في التراث العالمي

تُعد من أكبر محافظات منطقة حائل

أوضح محافظ محافظة الحائط عودة سليمان العودة، أن محافظة الحائط تُعد من أكبر المحافظات بمنطقة حائل؛ مشيراً إلى أنها منطقة تاريخية وأثرية تزخر بالكثير من المواقع الأثرية التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

ورفع "العودة" خلال استضافته مع الإعلامي طلال النفيسة في برنامج "يسعد صباحك" على إذاعة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وإلى نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على ما تلقاه المنطقة عموماً والمحافظة خصوصاً من دعم واهتمام كان آخره شمولها بضخ مياه المشروع الشامل، بعد أن كان سكانها يعتمدون سابقاً على عيون الحائط الشهيرة؛ وذلك أسوة بباقي محافظات المنطقة الأخرى.

ونوّه المحافظ بالتوجهات والرؤى الإصلاحية التي تَبَنّتها الحكومة الرشيدة وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة، والمساءلة والحوكمة التي انعكست إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الحكومية؛ بما يحقق توجهات القيادة -حفظها الله- ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال "العودة": إن "الحائط" تقع في الجزء الجنوبي الغرب من منطقة حائل، وهي تتوسط منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، وتبعد عن حائل بحوالى 250كم، وعن المدينة المنورة بحوالى 180كم؛ مبيناً أنها تمتاز بعدة تضاريس من جبال وحرات آثار بركانية وشبه نفوذ، وتحاط من الشمال بسلسلة جبال هي جبال "جثا" و"راطا" و"المنجور" والمعروفة باسم (الشويمس)، والتي تضم أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة والتي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

وأشار "العودة" إلى أن "الحائط" تشتهر بالعديد من العيون، وكانت سابقاً مصدراً للسقيا، وأيضاً مصدراً للتمور للمحافظات المجاورة بالمنطقة، كما يمرّ بها عدد من الأودية الكبيرة مثل وادي الرمة و4 سدود مياه.

وحول أهم الآثار الموجودة في المحافظة، لفت "العودة" إلى أنها تشتهر بأنها مدينة الحصون والقلاع والعيون والأسوار والنقوش الصخرية والبيوت الأثرية؛ مبيناً أن "الحائط" تُعَد ضمن 8 محافظات بالمنطقة، وتُعد أكبر محافظات المنطقة، ويتبع لها 20 مركز إمارة وقرى، وتتبع لها 3 بلديات وأكثر من 12 مركزاً خدمياً؛ موضحاً أن جميع الخدمات والإدارة الحكومية فعالة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ أكد "العودة" أن "الحائط" شأنها شأن باقي مدن ومحافظات المملكة التي تشملها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية؛ وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ مبيناً أن "الحائط" مقبلة على مستقبل سياحي مشرق؛ بفضل احتوائها على الكثير من المواقع الأثرية؛ حيث حظيت باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكشف "العودة" أن هناك طريقاً سريعاً مزدوجاً يتم العمل عليه حالياً، وسيتم افتتاحه قريباً، يربط حائل بالمدينة المنورة يستفيد منه الحجاج القادمون من مناطق الشمال بالمملكة، وهي: رفحاء، وعرعر، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك الأردن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العودة" يستعرض تاريخ "الحائط" على إذاعة الرياض ويكشف سبب إدراجها في التراث العالمي
سبق

أوضح محافظ محافظة الحائط عودة سليمان العودة، أن محافظة الحائط تُعد من أكبر المحافظات بمنطقة حائل؛ مشيراً إلى أنها منطقة تاريخية وأثرية تزخر بالكثير من المواقع الأثرية التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

ورفع "العودة" خلال استضافته مع الإعلامي طلال النفيسة في برنامج "يسعد صباحك" على إذاعة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وإلى نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على ما تلقاه المنطقة عموماً والمحافظة خصوصاً من دعم واهتمام كان آخره شمولها بضخ مياه المشروع الشامل، بعد أن كان سكانها يعتمدون سابقاً على عيون الحائط الشهيرة؛ وذلك أسوة بباقي محافظات المنطقة الأخرى.

ونوّه المحافظ بالتوجهات والرؤى الإصلاحية التي تَبَنّتها الحكومة الرشيدة وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة، والمساءلة والحوكمة التي انعكست إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الحكومية؛ بما يحقق توجهات القيادة -حفظها الله- ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال "العودة": إن "الحائط" تقع في الجزء الجنوبي الغرب من منطقة حائل، وهي تتوسط منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، وتبعد عن حائل بحوالى 250كم، وعن المدينة المنورة بحوالى 180كم؛ مبيناً أنها تمتاز بعدة تضاريس من جبال وحرات آثار بركانية وشبه نفوذ، وتحاط من الشمال بسلسلة جبال هي جبال "جثا" و"راطا" و"المنجور" والمعروفة باسم (الشويمس)، والتي تضم أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة والتي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

وأشار "العودة" إلى أن "الحائط" تشتهر بالعديد من العيون، وكانت سابقاً مصدراً للسقيا، وأيضاً مصدراً للتمور للمحافظات المجاورة بالمنطقة، كما يمرّ بها عدد من الأودية الكبيرة مثل وادي الرمة و4 سدود مياه.

وحول أهم الآثار الموجودة في المحافظة، لفت "العودة" إلى أنها تشتهر بأنها مدينة الحصون والقلاع والعيون والأسوار والنقوش الصخرية والبيوت الأثرية؛ مبيناً أن "الحائط" تُعَد ضمن 8 محافظات بالمنطقة، وتُعد أكبر محافظات المنطقة، ويتبع لها 20 مركز إمارة وقرى، وتتبع لها 3 بلديات وأكثر من 12 مركزاً خدمياً؛ موضحاً أن جميع الخدمات والإدارة الحكومية فعالة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ أكد "العودة" أن "الحائط" شأنها شأن باقي مدن ومحافظات المملكة التي تشملها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية؛ وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ مبيناً أن "الحائط" مقبلة على مستقبل سياحي مشرق؛ بفضل احتوائها على الكثير من المواقع الأثرية؛ حيث حظيت باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكشف "العودة" أن هناك طريقاً سريعاً مزدوجاً يتم العمل عليه حالياً، وسيتم افتتاحه قريباً، يربط حائل بالمدينة المنورة يستفيد منه الحجاج القادمون من مناطق الشمال بالمملكة، وهي: رفحاء، وعرعر، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك الأردن.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:09 PM

"العودة" يستعرض تاريخ "الحائط" على إذاعة الرياض ويكشف سبب إدراجها في التراث العالمي

تُعد من أكبر محافظات منطقة حائل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
2
523

أوضح محافظ محافظة الحائط عودة سليمان العودة، أن محافظة الحائط تُعد من أكبر المحافظات بمنطقة حائل؛ مشيراً إلى أنها منطقة تاريخية وأثرية تزخر بالكثير من المواقع الأثرية التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

ورفع "العودة" خلال استضافته مع الإعلامي طلال النفيسة في برنامج "يسعد صباحك" على إذاعة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وإلى نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على ما تلقاه المنطقة عموماً والمحافظة خصوصاً من دعم واهتمام كان آخره شمولها بضخ مياه المشروع الشامل، بعد أن كان سكانها يعتمدون سابقاً على عيون الحائط الشهيرة؛ وذلك أسوة بباقي محافظات المنطقة الأخرى.

ونوّه المحافظ بالتوجهات والرؤى الإصلاحية التي تَبَنّتها الحكومة الرشيدة وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة، والمساءلة والحوكمة التي انعكست إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الحكومية؛ بما يحقق توجهات القيادة -حفظها الله- ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال "العودة": إن "الحائط" تقع في الجزء الجنوبي الغرب من منطقة حائل، وهي تتوسط منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، وتبعد عن حائل بحوالى 250كم، وعن المدينة المنورة بحوالى 180كم؛ مبيناً أنها تمتاز بعدة تضاريس من جبال وحرات آثار بركانية وشبه نفوذ، وتحاط من الشمال بسلسلة جبال هي جبال "جثا" و"راطا" و"المنجور" والمعروفة باسم (الشويمس)، والتي تضم أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة والتي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

وأشار "العودة" إلى أن "الحائط" تشتهر بالعديد من العيون، وكانت سابقاً مصدراً للسقيا، وأيضاً مصدراً للتمور للمحافظات المجاورة بالمنطقة، كما يمرّ بها عدد من الأودية الكبيرة مثل وادي الرمة و4 سدود مياه.

وحول أهم الآثار الموجودة في المحافظة، لفت "العودة" إلى أنها تشتهر بأنها مدينة الحصون والقلاع والعيون والأسوار والنقوش الصخرية والبيوت الأثرية؛ مبيناً أن "الحائط" تُعَد ضمن 8 محافظات بالمنطقة، وتُعد أكبر محافظات المنطقة، ويتبع لها 20 مركز إمارة وقرى، وتتبع لها 3 بلديات وأكثر من 12 مركزاً خدمياً؛ موضحاً أن جميع الخدمات والإدارة الحكومية فعالة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ أكد "العودة" أن "الحائط" شأنها شأن باقي مدن ومحافظات المملكة التي تشملها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية؛ وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ مبيناً أن "الحائط" مقبلة على مستقبل سياحي مشرق؛ بفضل احتوائها على الكثير من المواقع الأثرية؛ حيث حظيت باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكشف "العودة" أن هناك طريقاً سريعاً مزدوجاً يتم العمل عليه حالياً، وسيتم افتتاحه قريباً، يربط حائل بالمدينة المنورة يستفيد منه الحجاج القادمون من مناطق الشمال بالمملكة، وهي: رفحاء، وعرعر، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك الأردن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,727
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,407
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,540

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة