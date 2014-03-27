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"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

دعا لتجنب المناطق المكتظة

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة لاحظت خلال الأيام الماضية ازدحامًا في بعض "المولات"، وأنها بدورها تشدد على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

وأكد "الحسين"، أن الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة ستطبّق العقوبات النظامية وإغلاق "المولات" غير الملتزمة فورًا؛ داعيًا المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة حفاظًا على سلامتهم واتباعًا للأنظمة.

يُذكر أن من الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها وزارة التجارة في المولات وأماكن التسوق: ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمتسوقين، وإلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.

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"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة لاحظت خلال الأيام الماضية ازدحامًا في بعض "المولات"، وأنها بدورها تشدد على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

وأكد "الحسين"، أن الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة ستطبّق العقوبات النظامية وإغلاق "المولات" غير الملتزمة فورًا؛ داعيًا المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة حفاظًا على سلامتهم واتباعًا للأنظمة.

يُذكر أن من الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها وزارة التجارة في المولات وأماكن التسوق: ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمتسوقين، وإلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
06:17 PM

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

دعا لتجنب المناطق المكتظة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
1,575

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة لاحظت خلال الأيام الماضية ازدحامًا في بعض "المولات"، وأنها بدورها تشدد على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

وأكد "الحسين"، أن الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة ستطبّق العقوبات النظامية وإغلاق "المولات" غير الملتزمة فورًا؛ داعيًا المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة حفاظًا على سلامتهم واتباعًا للأنظمة.

يُذكر أن من الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها وزارة التجارة في المولات وأماكن التسوق: ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمتسوقين، وإلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.

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