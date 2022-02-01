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"إسلامية نجران" تعقد اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين الطلاب والطالبات

بالتعاون مع "التعليم" لتعزيز الوعي بأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين أوساط طلاب وطالبات الجامعة وإداراة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة اليوم.

وتضمن اللقاء ورقة عمل مشتركة عن خطورة المخدرات على الجيل الناشئ، وآفة المخدرات، والتحذير من المسكرات والمخدرات، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات، وأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع مع وضع جدول زمني بما يناسب الخطة الدراسية.

وصرح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الحملة جاءت بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوعي بأضرار المخدرات لدى الناشئة والتي تستمر للفصول الدراسية 1443/1444هـ.

وقال "العصيمي": "إن أمير منطقة نجران وجه بإشراك الجهات المعنية للمشاركة في الحملة (مكافحة المخدرات بالمنطقة - فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة - جامعة نجران - إدارة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة ) بإشراف من إمارة المنطقة.

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"إسلامية نجران" تعقد اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين الطلاب والطالبات
سبق

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين أوساط طلاب وطالبات الجامعة وإداراة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة اليوم.

وتضمن اللقاء ورقة عمل مشتركة عن خطورة المخدرات على الجيل الناشئ، وآفة المخدرات، والتحذير من المسكرات والمخدرات، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات، وأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع مع وضع جدول زمني بما يناسب الخطة الدراسية.

وصرح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الحملة جاءت بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوعي بأضرار المخدرات لدى الناشئة والتي تستمر للفصول الدراسية 1443/1444هـ.

وقال "العصيمي": "إن أمير منطقة نجران وجه بإشراك الجهات المعنية للمشاركة في الحملة (مكافحة المخدرات بالمنطقة - فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة - جامعة نجران - إدارة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة ) بإشراف من إمارة المنطقة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:33 PM

"إسلامية نجران" تعقد اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين الطلاب والطالبات

بالتعاون مع "التعليم" لتعزيز الوعي بأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع

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علي حفول - نجران
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عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اللقاء الأول لحملة مكافحة المخدرات بين أوساط طلاب وطالبات الجامعة وإداراة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة اليوم.

وتضمن اللقاء ورقة عمل مشتركة عن خطورة المخدرات على الجيل الناشئ، وآفة المخدرات، والتحذير من المسكرات والمخدرات، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات، وأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع مع وضع جدول زمني بما يناسب الخطة الدراسية.

وصرح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الحملة جاءت بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوعي بأضرار المخدرات لدى الناشئة والتي تستمر للفصول الدراسية 1443/1444هـ.

وقال "العصيمي": "إن أمير منطقة نجران وجه بإشراك الجهات المعنية للمشاركة في الحملة (مكافحة المخدرات بالمنطقة - فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة - جامعة نجران - إدارة التعليم بنجران وإدارة التعليم بشرورة ) بإشراف من إمارة المنطقة.

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