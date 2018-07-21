بعد 24 ساعة .. أردوغان يوقف 3 مذيعين عقب مقابلة مع داود أوغلو

قرار يؤكد به ديكتاتوريته واستمراره في معاداة حرية الرأي والتعبير

لم تمر سوى ساعات قليلة، على بث مقابلة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، في برنامج "شاهد هذا أيضًا"، حتى جاء الانتقام من الرئيس التركي، رجب أردوغان، سريعًا، بوقف البرنامج عن البث.



قرار أردوغان يأتي تأكيدًا لديكتاتورية الرئيس التركي، واستمرارًا للعداء المتواصل ضد حرية الرأي والتعبير، من جهة، ومن جهة أخرى ضد منتقديه، حتى لو كانوا من قيادات حزبه، وحلفائه السابقين وأصدقائه.



وفق موقع عثمانلي فداود أوغلو، الذي وجه انتقادات علنية، خلال الأسابيع الماضية، للرئيس التركي، خرج الخميس الماضي، في لقاء مع الصحافيين الثلاثة يافوز أوغان، إسماعيل سايماز، وعاكف بكي، عبر راديو "سبوتنيك"، وعلى موقع يوتيوب، فضح فيه الأساليب القمعية لأردوغان، الذي همشه وأجبره على الاستقالة من رئاسة الحكومة قبل نحو ثلاث سنوات؛ إذ كشف عن أنه طُلب منه ألا يستخدم صلاحياته إبان توليه رئاسة الحكومة.



رئيس الوزراء السابق، والذي ترأس الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و2016، أوضح أن أردوغان ولجنة اتخاذ القرار والإدارة المركزية في الحزب، طلبا منه خلال فترة توليه منصب رئاسة الوزراء، أن يبدو في هيئة رئيس الوزراء لكن دون أن يستخدم سلطاته، في محاولة لتهميشه لصالح أردوغان.



داود أوغلو، عقب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أنباء وقف برنامج الصحافيين الثلاثة، معربًا عن "حزنه الشديد إزاء هذا الوضع"، وأعلن تحديه لممارسات سلطان أنقرة، قائلًا: "حتى لو أغلقوا كل باب، سنفتح بابًا جديدًا. لن نصمت".