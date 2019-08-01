النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني "ولد الشيخ الغزواني"

وفد السعودية نقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد

ترأس كلٌّ من: الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.

ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري؛ تكريمًا لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني "ولد الشيخ الغزواني"
سبق

ترأس كلٌّ من: الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.

ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري؛ تكريمًا لهم.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:37 PM

المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني "ولد الشيخ الغزواني"

وفد السعودية نقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
0
3,374

ترأس كلٌّ من: الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.

ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري؛ تكريمًا لهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,963
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,393
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,483
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,478

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة