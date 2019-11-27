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الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصاً على الأقل في عاصمة الكونغو

بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل

قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الفيضانات تسبّبت في مقتل 39 شخصاً على الأقل في العاصمة كينشاسا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأضافت، أن الأمطار تسبّبت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.

وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو؛ أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.

وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة، ولكن نادراً ما أدّت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.

الفيضانات جمهورية الكونغو

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الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصاً على الأقل في عاصمة الكونغو
سبق

قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الفيضانات تسبّبت في مقتل 39 شخصاً على الأقل في العاصمة كينشاسا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأضافت، أن الأمطار تسبّبت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.

وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو؛ أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.

وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة، ولكن نادراً ما أدّت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:23 AM

الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصاً على الأقل في عاصمة الكونغو

بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الفيضانات تسبّبت في مقتل 39 شخصاً على الأقل في العاصمة كينشاسا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأضافت، أن الأمطار تسبّبت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.

وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو؛ أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.

وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة، ولكن نادراً ما أدّت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.

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