الحوثيون يحتجزون سفينة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة

تقل ممثلين عن الحكومة الشرعية

أفادت الحكومة اليمنية ومصدر مطلع أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منعت اليوم (الثلاثاء)، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مغادرة ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.