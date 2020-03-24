النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحوثيون يحتجزون سفينة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة

تقل ممثلين عن الحكومة الشرعية

أفادت الحكومة اليمنية ومصدر مطلع أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منعت اليوم (الثلاثاء)، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مغادرة ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحوثيون يحتجزون سفينة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة
سبق

أفادت الحكومة اليمنية ومصدر مطلع أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منعت اليوم (الثلاثاء)، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مغادرة ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:09 PM

الحوثيون يحتجزون سفينة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة

تقل ممثلين عن الحكومة الشرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
903

أفادت الحكومة اليمنية ومصدر مطلع أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منعت اليوم (الثلاثاء)، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مغادرة ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,053
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,592

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة