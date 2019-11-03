"تعليم ينبع" تحصد المركز الأول في منافسات اللغة العربية

حصل الطالب خالد القرشي بتعليم ينبع، على المركز الأول في منافسات "اللغة العربية" بمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة والمقامة بمحافظة رجال ألمع خلال الفترة ٢٨ صفر إلى ٣ ربيع أول ١٤٤١هـ.

ويهدف البرنامج الذي تُشرف عليه الإدارة العامة للنشاط الثقافي بوزارة التعليم، إلى قياس مستويات التفكير العليا لدى طلاب المرحلة الثانوية في مجالات اللغة العربية المختلفة بمدارس التعليم العام والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.

وهنّأ رئيس قسم النشاط الطلابي ياسر النزاوي مدير التعليم بينبع الدكتور محمد العقيبي على هذا الإنجاز؛ مباركًا كذلك للطالب وأسرته ومدرسته ومنسوبي النشاط الطلابي؛ معربًا عن شكره وتقديره لمدير التعليم ومشرفي النشاط الثقافي؛ لاهتمامهم بمثل هذه المسابقات.

وأكد "النزاوي" ضرورة تنمية مهارات اللغة العربية بمجالاتها المختلفة وتطويرها؛ من أجل تمكين الطلاب من التعبير عن أفكارهم باللغة الفصحى في كافة مجالات الحياة.

من جانب آخر، تأهلت إدارة تعليم ينبع للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في مجال (المسرح المدرسي) عن مسرحية "الخلاص الكاذب" المنفّذة من طالبات الثانوية الأولى بينبع الصناعية، ضمن أجود النصوص المقدمة للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستقام في الفترة من 27/ 3 إلى 1/ 4/ 1441هـ بمنطقة الجوف.

جدير بالذكر أن "تعليم ينبع" سَبَق أن حقق المستوى الذهبي للمسابقة في نسختها الماضية، عن عملها المسرحي المقدم بعنوان "محاولة فاشلة"، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.