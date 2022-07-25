النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ القرى" يختتم فعاليات ملتقى "نور الهدى" بمعشوقة

رعى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان؛ حفل اختتام فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر 1440 هـ، الذي نظّمه مكتب الدعوة بمركز معشوقة، بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بمعشوقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة وعدد من مشايخ وأهالي المركز ورعاة الملتقى.

واشتمل الحفل الختامي على حفل خطابي وكلمة المكتب ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس الإدارة هاجد بن مسفر الغامدي، بيّن فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك، منوّهاً بأن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام شمل جميع فئات المجتمع والمحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية، وديوانية "نور الهدى" ودورة "تصميم الإنفوجرافيك باستخدام الفوتوشوب" والكثير من البرامج الأخرى.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى طيلة أيامه السابقة، عقب ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، كلمة ذكر فيها جهود المملكة في دعم الدعوة منذ أُسست على يدي الإمامين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود، من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله -عزّ وجلّ- وتبصير الناس بأمور دينهم، وما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة، وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأعرب الرويس؛ عن شكره لأمير منطقة الباحة، ووزير الشؤون الإسلامية، على دعمهما المناشط الدعوية بالمنطقة، ولمحافظ القرى، على حرصه ومتابعته المناشط الدعوية بمعشوقة، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة.

بعد ذلك كرّم "العبيلان"؛ الجهات المشاركة والجهات الإعلامية والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"محافظ القرى" يختتم فعاليات ملتقى "نور الهدى" بمعشوقة
سبق

رعى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان؛ حفل اختتام فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر 1440 هـ، الذي نظّمه مكتب الدعوة بمركز معشوقة، بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بمعشوقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة وعدد من مشايخ وأهالي المركز ورعاة الملتقى.

واشتمل الحفل الختامي على حفل خطابي وكلمة المكتب ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس الإدارة هاجد بن مسفر الغامدي، بيّن فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك، منوّهاً بأن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام شمل جميع فئات المجتمع والمحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية، وديوانية "نور الهدى" ودورة "تصميم الإنفوجرافيك باستخدام الفوتوشوب" والكثير من البرامج الأخرى.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى طيلة أيامه السابقة، عقب ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، كلمة ذكر فيها جهود المملكة في دعم الدعوة منذ أُسست على يدي الإمامين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود، من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله -عزّ وجلّ- وتبصير الناس بأمور دينهم، وما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة، وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأعرب الرويس؛ عن شكره لأمير منطقة الباحة، ووزير الشؤون الإسلامية، على دعمهما المناشط الدعوية بالمنطقة، ولمحافظ القرى، على حرصه ومتابعته المناشط الدعوية بمعشوقة، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة.

بعد ذلك كرّم "العبيلان"؛ الجهات المشاركة والجهات الإعلامية والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:37 AM

"محافظ القرى" يختتم فعاليات ملتقى "نور الهدى" بمعشوقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
274

رعى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان؛ حفل اختتام فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر 1440 هـ، الذي نظّمه مكتب الدعوة بمركز معشوقة، بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بمعشوقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة وعدد من مشايخ وأهالي المركز ورعاة الملتقى.

واشتمل الحفل الختامي على حفل خطابي وكلمة المكتب ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس الإدارة هاجد بن مسفر الغامدي، بيّن فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك، منوّهاً بأن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام شمل جميع فئات المجتمع والمحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية، وديوانية "نور الهدى" ودورة "تصميم الإنفوجرافيك باستخدام الفوتوشوب" والكثير من البرامج الأخرى.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى طيلة أيامه السابقة، عقب ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، كلمة ذكر فيها جهود المملكة في دعم الدعوة منذ أُسست على يدي الإمامين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود، من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله -عزّ وجلّ- وتبصير الناس بأمور دينهم، وما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة، وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأعرب الرويس؛ عن شكره لأمير منطقة الباحة، ووزير الشؤون الإسلامية، على دعمهما المناشط الدعوية بالمنطقة، ولمحافظ القرى، على حرصه ومتابعته المناشط الدعوية بمعشوقة، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة.

بعد ذلك كرّم "العبيلان"؛ الجهات المشاركة والجهات الإعلامية والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة