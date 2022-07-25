"محافظ القرى" يختتم فعاليات ملتقى "نور الهدى" بمعشوقة

رعى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان؛ حفل اختتام فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر 1440 هـ، الذي نظّمه مكتب الدعوة بمركز معشوقة، بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بمعشوقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة وعدد من مشايخ وأهالي المركز ورعاة الملتقى.

واشتمل الحفل الختامي على حفل خطابي وكلمة المكتب ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس الإدارة هاجد بن مسفر الغامدي، بيّن فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك، منوّهاً بأن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام شمل جميع فئات المجتمع والمحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية، وديوانية "نور الهدى" ودورة "تصميم الإنفوجرافيك باستخدام الفوتوشوب" والكثير من البرامج الأخرى.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى طيلة أيامه السابقة، عقب ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، كلمة ذكر فيها جهود المملكة في دعم الدعوة منذ أُسست على يدي الإمامين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود، من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله -عزّ وجلّ- وتبصير الناس بأمور دينهم، وما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة، وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأعرب الرويس؛ عن شكره لأمير منطقة الباحة، ووزير الشؤون الإسلامية، على دعمهما المناشط الدعوية بالمنطقة، ولمحافظ القرى، على حرصه ومتابعته المناشط الدعوية بمعشوقة، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة.

بعد ذلك كرّم "العبيلان"؛ الجهات المشاركة والجهات الإعلامية والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى.